Стали известны подробности о новом Genesis G90

Новый G90 оснащен полноуправляемым шасси и адаптивной подвеской, которая автоматически меняет настройки в зависимости от дорожных условий. В гамму моторов новинки вошел 3,5-литровый бензиновый двигатель T-GDi мощностью 380 л.с., который работает совместно с 8-ступенчатым «автоматом». Приобрести седан можно с задним или полным приводом.

Как и прежде, Genesis G90 будет доступен в стандартной версии и с удлиненной колесной базой. В салоне машины установлена цифровая приборная панель, которая визуально объединена с сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Также два экрана доступны для задних пассажиров. При желании еще один дисплей можно установить между задними креслами для управления различными функциями автомобиля. Седан оборудован системой ароматизации салона (доступны три аромата), двухспицевым рулевым колесом и панорамными люками.

Напомним, ранее марка Genesis раскрыла экстерьер G90 нового поколения. В дизайне передней части применена новая решетка радиатора Crest Grille и оптика в форме сдвоенных линий, которые вместе напоминают эмблему бренда Genesis. Внешний вид автомобиля также отличают параболическая линия, проходящая вдоль боковины кузова, и растянутые на всю ширину кузова задние фонари в форме сдвоенных линий.

Удлиненная версия Genesis G90 отличается увеличенным дверным проемом и дополнительным пространством для пассажиров заднего ряда. Это достигается за счет увеличения на 190 мм колесной базы по сравнению со стандартной версией модели. Благодаря этому, седан получил более просторные задние сиденья и 20-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна. Помимо этого, параболическая линия, образованная молдингами оконной линии и центральной стойки, выполнена в хроме. Также данная модификация отличается оригинальным дизайном переднего и заднего бампера с хромированными вставками, а также колесных дисков.

Как отмечается, с помощью седана G90 нового поколения бренд Genesis планирует увеличить свое присутствие в сегменте седанов представительского класса не только в Южной Корее, но и на других мировых рынках.

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем поможет специальный Калькулятор, а проверить наличие всех новых автомобилей Genesis у официальных дилеров марки можно здесь.

Фото: Genesis