В России стартовали продажи нового FAW Bestune T77

Российские дилеры FAW начали продажи нового среднеразмерного кроссовера Bestune T77. На первом этапе новинка будет доступна в двух комплектациях – Luxury (MT и DCT) и Prestige (DCT) стоимостью 1 млн 819 тыс. рублей и 2 млн 052 тыс. рублей соответственно. Уже в базовое оснащение модели входят панорамное остекление крыши, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, кожаный салон и система бесключевого доступа. В начале 2022 года ожидаются также поставки Bestune T77 в еще двух более богатых комплектациях – Elite и Premium.

Для российского рынка кроссовер оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с., двумя типами трансмиссии – 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Новый Bestune T77 будет находиться в модельном ряду FAW между моделями Х40 и Х80. Длина новинки составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. В России автомобиль будет представлен в пяти цветах – белом, синем, красном, желтом и черном. При этом клиентам предложат три варианта комбинации двух цветов: белый, синий или желтый основной кузов в сочетании с черной крышей. Автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой.

Интерьер нового FAW Bestune T77 получил мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем, кожаные анатомические кресла, мощную аудиосистему с шестью динамиками и большую панорамную крышу с электрическим люком и функцией антизащемления. Приборный щиток и передняя панель представлены двумя FullHD-мониторами с сенсорным управлением и четкой многоцветной графикой диагональю 12,3 дюйма. Интерфейс позволяет синхронизировать мобильные устройства с мультимедийно-развлекательным комплексом EasyConnect, а навигационная система – с сервисами «Яндекс».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2021 года российские дилеры FAW реализовали 2986 автомобилей, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как отмечается, выход Bestune T77 призван еще больше укрепить позиции FAW в нашей стране. А во второй половине 2022 года компания FAW планирует вывести на российский рынок сразу две новые модели – седан D класса Bestune B70 и кроссовер Т55.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подробное их описание можно найти в «Календаре новинок».

Фото: FAW