В России хотят заняться ограничением неэкологичного личного транспорта

Прошла неделя со дня принятия в России Транспортной стратегии на ближайшие 15 лет. В первые дни после ее выхода широкая общественность и представители СМИ взялись активно обсуждать поставленную главную задачу - повышение мобильности населения на 80%, добившись «чтобы дорога от двери до двери между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов». Однако теперь, когда главную новость обсудили, в глаза стали бросаться и другие серьезные заявления, которые содержит Cтратегия.

В частности, принятый документ предполагает ограничение использования россиянами личных автомобилей (в пользу общественного транспорта), чтобы они меньше вредили экологии. В планах, например, не только увеличить число заправок для электромобилей (чтобы повысить привлекательность их использования) до 250 тыс. зарядных станций для европейской части России (сейчас их всего около 150 - 200), но и минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, начать создавать в крупных городах экологичные зоны (с запретом въезда для «незеленых» машин).

Подобная идея уже обсуждалась в стране раньше и даже нашла отражение в Правилах дорожного движения и выработке стандартов для новых знаков, но пока все ограничилось тем, что поговорили и забыли. Сейчас, вероятно, на фоне борьбы за экологию об этом снова решили вспомнить. При этом все понимают, что, ограничив въезд в какие-то городские кварталы, в целом на экологию и борьбу с потеплением климата таким образом не повлияешь, поскольку от перераспределения потоков транспорта вред от выбросов, уведенных на другие улицы, никуда не денется.

Напомним, что, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июня 2021 года в нашей стране более трети легковых автомобилей соответствовало экологическому классу ниже ЕВРО-3 (34,1%). Ниже ЕВРО-4 - 48%, или практически каждая вторая машина. В других сегментах транспорта ситуация еще более удручающая.

При этом специалисты знают, что дело даже не в типах двигателя. Ведь в той же Стратегии признается, что 82% вредных выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля... А более быстрое обновление парка ограничивается финансовыми возможностями россиян.

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Фото: АВТОСТАТ