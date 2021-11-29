В России приняли новую Транспортную стратегию | АВТОСТАТ

В России приняли новую Транспортную стратегию

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В России приняли новую Транспортную стратегию

Прогноз российского рынка легковых автомобилей до 2025 года
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26 ноября Кабинет министров РФ принял Транспортную стратегию страны на ближайшие 15 лет. На заседании речь шла о том, что ускорение социально-экономического развития России невозможно без повышения мобильности населения. Поставлена задача – повысить ее на 80%, добившись «высокой связанности всей территории страны, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока», пишет «Российская газета».

За счет каких шагов это будет происходить? Вот некоторые из обозначенных:

- развитие городского и пригородного пассажирского транспорта (в том числе предполагается ускоренное обновление инфраструктуры и транспортного парка, прежде всего, отечественных моделей);
- развитие низкобюджетных перевозок;
- ускорение перемещения грузов (используя контейнерные поезда, к 2035 году планируют добиться четырехкратного роста перемещения несырьевых грузов до тысячи километров в сутки).

Наиболее революционно прозвучала поставленная правительством задача – «Чтобы дорога от двери до двери между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов». Для этого обещают сформировать современную опорную транспортную сеть через всю страну – построив высокоскоростные магистрали для автомобильного и железнодорожного транспорта, обновив аэродромную инфраструктуру (обновление более 100 аэропортов), более активно используя водные транспортные пути. Об этом сообщает ТАСС

Во сколько обходится содержание личного легкового автомобиля – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения». 

Фото: promdevelop.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиавтобусылегкие коммерческие автомобилигрузовые автомобили

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