FAW представил новый кросс-хэтчбек Bestune B70S

Компания FAW представила кросс-хэтчбек Bestune B70S, который разработан на основе крупного лифтбека Bestune B70, дебютировавшего в прошлом году. В продаже новинка появится к началу весны 2022 года. А по цене он расположится между лифтбеком Bestune B70 (от 16 тыс. долларов) и паркетником Mazda CX-4 (от 23 тыс. долларов).

Как пишет издание «Авторевю», Bestune B70S создан на основе базовой «семидесятки»: у них общая модульная платформа FMA (FAW Modular Architecture) с поперечным расположением двигателя, стиль кузова и оформление интерьера. Но кросс-хэтчбек заметно компактнее: колесная база уменьшена с 2800 до 2750 мм, а общая длина – с 4810 до 4555 мм. Небольшая прибавка к ширине (1850 мм) обусловлена пластиковыми накладками, плюс на 60 мм увеличена высота (1515 мм).

На самом деле разработчики не скрывают, что образцом для подражания стала Mazda CX-4 – купеобразный паркетник, который выпускается и продается только в КНР силами местного СП FAW-Mazda. Хотя утверждается, что прямых заимствований у японской модели нет и технически Bestune B70S совсем другой. Китайский автомобиль имеет 19-дюймовые колеса, выдвижные ручки дверей и полностью диодную светотехнику.

Оформлением интерьера кросс-хэтчбек полностью повторяет исходный лифтбек. На передней панели установлены два дисплея, причем мультимедийный слегка повернут к водителю. Блок климат-контроля сенсорный, но с двумя вращающимися рукоятками. Заявлены электропривод передних сидений, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Технически модели B70 и B70S тоже идентичны: базовый турбомотор 1.5 (169 л.с., 258 Нм) сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым преселективным «роботом». Старшая турбочетверка 2.0 (224 л.с., 340 Нм), которая появилась у лифтбека совсем недавно, агрегатируется с 6-ступенчатым «автоматом». Привод только передний, хотя задняя подвеска независимая.

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Фото: FAW