Новый Infiniti QX60 появится в России в первой половине 2022 года

Премиальный кроссовер Infiniti QX60 нового поколения, мировая премьера которого состоялась в июне этого года, появится на российском рынке в первой половине 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки, добавив, что более подробная информация о ценах и комплектациях для российского рынка появится ближе к началу продаж.

Внешний вид нового QX60 отличают широкая вертикальная линия стойки, контрастная крыша, подчеркивающая динамичный спортивный силуэт, и такие оригинальные детали экстерьера, как, например, узор решетки радиатора, напоминающий оригами, и оптика в форме клавиш фортепиано.

Среди стандартного и дополнительного оборудования нового QX60 стоит отметить 12,3-дюймовый сенсорный дисплей Infiniti InTouch, мультимедийную систему с беспроводной поддержкой Apple CarPlay, высококачественную кожаную отделку салона, панорамный люк в крыше, электропривод пятой двери и парковочные радары.

В движение новый QX60 приводит 3,5-литровый бензиновый V6 (283 л.с.) и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, работающая в сочетании с полноприводной трансмиссией Intelligent All-Wheel-Drive с новой межосевой муфтой, которая при необходимости практически мгновенно перераспределяет момент к задним колесам.

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Фото: Infiniti