Новый Subaru WRX S4 доступен для заказа в Японии

В Японии стартовали продажи Subaru WRX пятого поколения: модель уже можно заказать по цене от 4 млн иен (2,6 млн рублей по нынешнему курсу). Поставки автомобилей японским дилерам начнутся в 2022 году, ежемесячно планируется продавать около 500 экземпляров Subaru WRX S4, пишет портал Motor.ru.

Новинка практически в точности повторяет новый WRX для США, дебютировавший в сентябре этого года. Со сменой поколения Subaru WRX перебрался на модульную платформу SGP, получил перенастроенную подвеску, центр тяжести стал ниже, а жесткость кузова повысилась. Кроме того, на WRX впервые применен двухвальный электроусилитель руля, где одна зубчатая пара передает вращающее усилие напрямую от водителя, другая – от электромотора, установленного на рейке.

В США новинку предложат с «турбочетверкой» 2.4 вместо прежнего мотора 2.0 и две коробки передач на выбор: 6-ступенчатую «механику» и вариатор. Для Японии заявлен тот же 275-сильный 2,4-литровый двигатель, симметричный полный привод с системой активной векторизации тяги и безальтернативный вариатор – «механика» японским потребителям не положена. В комплектациях STI Sport R и STI Sport R EX предусмотрен селектор режимов езды, который меняет настройки двигателя, усилителя руля и амортизаторов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение спорткара Subaru WRX ожидается в России в середине лета 2022 года. В настоящее время на российском рынке представлен WRX уходящего поколения, который доступен с 2,0- и 2,5-литровыми моторами по цене от 3 млн 579 тыс. рублей до 4 млн 749 тыс. 900 рублей.

Наличие всех новых автомобилей Subaru у официальных дилеров марки в России можно проверить здесь.

Фото: Subaru