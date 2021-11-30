Новое оформление передней части Karoq предусматривает увеличенную решетку радиатора Skoda и зауженные фары. Кроме того, полностью светодиодные матричные фары с новой компоновкой блоков светодиодов создают фирменный «четырехглазый» облик. Обновленная задняя часть отличается новыми эффектными фонарями.

Обновленный Skoda Karoq будет доступен в комплектациях Active, Ambition и Style. Также для России будет предлагаться специальная версия Hockey Edition, сообщает пресс-служба чешской марки. Длина обновленного кроссовера составляет 4390 мм, ширина – 1831 мм. Переднеприводные модификации имеют колесную базу 2638 мм, а у полноприводной версии она достигает 2630 мм. Объем багажника остался прежним: до 500 л с разложенными сиденьями и 1609 л со сложенными. Кроме того, в России обновленный Karoq получит новый оранжевый цвет Energetic Orange.

Компания Skoda представила обновленный кроссовер Karoq, который станет доступен для заказа в России в первом квартале 2022 года.

Интерьер автомобиля отличают улучшенная фоновая светодиодная подсветка, а также новые декоративные вставки на передней панели и дверях. В качестве опции сиденье переднего пассажира теперь может оснащаться электрической регулировкой.

Уже в стандартной комплектации обновленный Skoda Karoq оснащается цифровой приборной панелью с 8-дюймовым дисплеем, которая пришла на смену традиционным аналоговым приборам. Начиная с версии Ambition, цифровая приборная панель предлагается с экраном диагональю 10,25 дюйма и пятью базовыми вариантами отображения информации, а также возможностью персональных настроек.

Набор систем безопасности обновленного Karoq предлагает возможность установки до девяти подушек безопасности, а также систему Multi-Collision Brake, которая в случае столкновения предотвращает последующее неконтролируемое движение автомобиля. Среди усовершенствованных систем помощи водителю – адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе, парковочный автопилот и др.

Напомним, продажи компактного кроссовера Skoda Karoq стартовали на российском рынке в феврале 2020 года. В настоящее время стоимость модели составляет от 1 млн 641 тыс. рублей до 2 млн 154 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата. Базовым для Skoda Karoq в нашей стране является двигатель 1.6 MPI (110 л.с.), который работает в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также на выбор покупателям предлагается турбированный мотор 1.4 TSI (150 л.с.) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или роботизированной 7-ступенчатой DSG, которая доступна только для полноприводной версии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2021 года продажи Skoda Karoq в России выросли на 34% и составили 16184 автомобиля. В результате этот компактный кроссовер вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке.

Во сколько обходится содержание Skoda Karoq – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Skoda