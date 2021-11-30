Genesis опубликовал первые изображения нового G90

Марка Genesis опубликовала официальные изображения флагманского представительского седана G90 нового поколения. Технические характеристики новинки будут представлены в момент глобальной презентации модели, которая пройдет в Южной Корее, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В дизайне передней части применена новая решетка радиатора Crest Grille и оптика в форме сдвоенных линий, которые вместе напоминают эмблему бренда Genesis. Внеший вид автомобиля также отличают параболическая линия, проходящая вдоль боковины кузова, и растянутые на всю ширину кузова задние фонари в форме сдвоенных линий.

Удлиненная версия Genesis G90 отличается увеличенным дверным проемом и дополнительным пространством для пассажиров заднего ряда. Это достигается за счет увеличения на 190 мм колесной базы по сравнению со стандартной версией модели. Благодаря этому, седан получил более просторные задние сиденья и 20-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна. Помимо этого, параболическая линия, образованная молдингами оконной линии и центральной стойки, выполнена в хроме. Также данная модификация отличается оригинальным дизайном переднего и заднего бампера с хромированными вставками, а также колесных дисков.