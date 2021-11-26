В России начались продажи Kia Seltos 2022-го модельного года

Российские дилеры Kia начали продажи компактного кроссовера Seltos 2022-го модельного года, который вслед за остальными моделями Kia получил новый логотип бренда. Стоимость Kia Seltos 2022-го модельного года составляет от 1 млн 359 тыс. 900 рублей до 2 млн 264 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, продажи компактного кроссовера Kia Seltos стартовали на российском рынке в марте прошлого года. Переднеприводные версии с двигателем 1,6 MPI (с распределенным впрыском) 123 л.с. предлагаются в четырех комплектациях – Classic, Comfort, Luxe и Style. Комплектации Classic и Comfort доступны как с механической, так и с автоматической трансмиссией, Luxe и Style – только с автоматической. В полноприводном исполнении Seltos 1,6 MPI имеет мощность двигателя 121 л.с. и предлагается в четырех комплектациях: Comfort и Luxe (с механической или автоматической трансмиссией), а также Style и Prestige (только с автоматической трансмиссией). Автомобили с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.) и новым клиноцепным вариатором Smartstream IVT в переднеприводном исполнении доступны в комплектациях Luxe, Style или Prestige, а в полноприводном – Style, Prestige и Premium. Наиболее мощный (177 л.с.) двигатель 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива – агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT. Все Seltos 1,6 T-GDI оснащаются системой полного привода и доступны в комплектациях Prestige, Premium и Premium+.

Вне зависимости от версии все Kia Seltos оснащаются дисковыми тормозами с антиблокировочной системой, фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой курсовой устойчивости ESC, ассистентом старта на подъеме, системой контроля давления в шинах, иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при начале движения, электроприводами передних и задних стеклоподъемников, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками.

Во сколько обходится содержание любого автомобиля марки Kia – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, сиденье водителя имеет механическую регулировку по высоте. Спинки задних сидений могут быть отрегулированы по углу наклона, или сложены в пропорции 60:40, имеются крепления для детского кресла стандарта Isofix. Во всех версиях предусмотрены подогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида, воздуховоды в центральной консоли для пассажиров второго ряда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2021 года продажи Kia Seltos в России выросли на 56% и составили 14432 автомобиля. В результате этот компактный кроссовер вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке.

Фото: Kia