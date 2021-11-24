Новый Range Rover появится в России весной 2022 года

Внедорожник Range Rover пятого поколения, который был представлен в конце октября, появится на российском рынке весной 2022 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover.

С новой архитектурой кузова MLA-Flex автомобиль будет доступен как со стандартной, так и с длинной колесной базой, а также, впервые за всю историю Range Rover, с семиместной конфигурацией. Внедорожные возможности Range Rover обеспечивает передовая интегрированная система управления шасси Integrated Chassis Control, оптимизирующая все параметры, от которых зависят динамические возможности автомобиля. Система активного подруливания задних колес повышает устойчивость и управляемость на высоких скоростях, обеспечивая самый маленький среди всех Land Rover диаметр разворота, а электронная пневмоподвеска упреждающе выстраивает необходимые настройки при помощи навигационных данных eHorizon. Что касается интерьера, передовая технология очистки воздуха позволяет улучшить качество воздуха в салоне, а система активного шумоподавления обеспечивает тишину во время поездки.

Линейку двигателей, с которыми новый Range Rover будет поставляться в Россию, возглавляет новый флагманский бензиновый 530-сильный V8, создающий максимальный крутящий момент 750 Нм. Он позволяет полноразмерному внедорожнику разгоняться в режиме Dynamic Launch до 100 км/ч всего за 4,6 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч.

Наиболее мощный из устанавливаемых на новый Range Rover дизельных двигателей Ingenium – D350. Этот рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 л с двумя турбокомпрессорами создает максимальный крутящий момент 700 Нм в диапазоне от 1500 до 3000 об/мин, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,1 секунды. Другой дизельный двигатель, доступный на российском рынке – 249-сильный D250 с пиковым крутящим моментом 600 Нм, разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 8,3 секунды. Все новые Range Rover оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Land Rover