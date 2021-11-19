Продажи купе и кабриолетов в России увеличились на 30%

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что за 9 месяцев 2021 года в нашей стране было реализовано 4507 новых автомобилей в кузовах «купе» и «кабриолет». И этот результат на 30% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года.

Почти половина от этого количества приходится на продукцию BMW – за отчетный период в России было продано 2245 купе и кабриолетов баварской марки, что на 82% больше, чем год назад.

Каждый третий такой автомобиль носит эмблему Mercedes-Benz, объем реализации которого за 9 месяцев составил 1506 единиц (-15%). Также стоит отметить еще два немецких бренда – Porsche и Audi, которым удалось продать 411 и 262 купе и кабриолета (+53% и +185% соответственно). На оставшиеся марки пришлось всего лишь 53 реализованных экземпляра.

Несмотря на лидерство BMW, в модельном рейтинге среди купе и кабриолетов первенствует Mercedes-Benz E-Class. Продажи таких машин с января по сентябрь составили 1052 единицы.

Почему россияне отдают предпочтения тем или иным автомобилям? Об этом и не только можно узнать из нашего обновленного отчета «Портрет российского автовладельца».

Фото: BMW