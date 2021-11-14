Какие дизельные автомобили покупали россияне в январе - сентябре 2021 года: ТОП-10 моделей

Европа, активно пропагандируя электрокары, старается снижать покупки дизельных машин. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какую долю такие автомобили занимают в России. По данным АЕБ, за 9 месяцев 2021 года россияне приобрели 94,6 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Это на 20% больше, чем по итогам января - сентября 2020 года (78,8 тыс. шт.). Доля дизельных машин на нашем рынке составила 8,1% (подросла на 0,4 п.п.).

В модельном рейтинге таких автомобилей первую строчку ТОП-10 занял французский кроссовер Renault Duster, купленный в январе - сентябре в количестве 9,1 тыс. штук. Эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи дизельных Duster выросли более чем в 2 раза (+113%). На втором месте по объемам реализации - корейский Hyundai Santa Fe (5,8 тыс. шт.; +78%). В тройку лидеров попал также японский внедорожник Toyota LC Prado (5,6 тыс. шт.; +27%).

За ним следует BMW Х5 (4,1 тыс. шт.), единственный в десятке «дизельных» лидеров продемонстрировавший небольшое падение продаж (-1%). У остальных девяти моделей наблюдается только положительная динамика. Замыкает первую пятерку Kia Sorento с результатом 3,9 тыс. штук, продажи его дизельных версий выросли в 4,5 раза.

В ТОП-10 модельного рейтинга вошли также: BMW 5 series (3,5 тыс. шт.; +27%), BMW Х6 (3,4 тыс. шт.; +36%), Mercedes-Benz GLE (3,4 тыс. шт.; +63%), BMW Х3 (3,1 тыс. шт.; +10%), Skoda Kodiaq (3 тыс. шт.; +48%).

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, реализуемых на российском рынке, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault