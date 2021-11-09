Компания Mitsubishi представила обновленный кроссвэн Xpander MPV, публичная премьера которого состоится на международном автосалоне в Индонезии 11 ноября. Новинка будет выпускаться на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha в Индонезии для внутреннего рынка этой страны, а в дальнейшем и для других рынков стран АСЕАН, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Внешний вид нового Xpander отличают Т-образный дизайн передних фар и 17-дюймовые колеса, доступные в топовой версии. Передний свес кроссвэна увеличен на 75 мм, а задний – на 45 мм. Кроме того, высота автомобиля была увеличена на 15-20 мм, что обеспечило дорожный просвет в 220-225 мм и улучшило внедорожные характеристики модели.

Что касается интерьера, в отделке приборной панели появились горизонтальные линии. Изменения также коснулись рулевого колеса, которое приобрело более спортивный и мощный внешний вид, а размер и форма стали еще более удобными. Кроме того, в отделке подлокотников и дверей были добавлены мягкие накладки из синтетической кожи, а данные системы кондиционирования для удобства отображаются на ЖК-дисплее с обновленным графическим дизайном.

Новый Xpander также получил высокоэффективный вариатор, обеспечивающий сниженный расход топлива. Кроме того, автомобиль оснащен электрическим стояночным тормозом c функцией autohold, были пересмотрены и улучшены настройки подвески.

Напомним, кроссвэн Mitsubishi Xpander с 2017 года представлен в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Южной Азии и Африке, а в 2019-м этот автомобиль был дополнен топовой версией Xpander Cross. На сегодняшний день совокупный объем продаж Xpander достиг отметки 372 тыс. единиц.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Mitsubishi