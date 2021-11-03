Mercedes-Benz отзывает в России 63 кроссовера Mercedes-Benz GLB

Владельцы Mercedes-Benz GLB, купленных в нашей стране в 2020 и 2021 годах, в ближайшие дни должны получить уведомление о приглашении посетить дилерский центр немецкой марки для проведения ремонтных работ в рамках отзывной кампании.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, у 63 таких внедорожников может обнаружиться дефект - нарушение герметичности в области передних колесных арок (из-за того, что герметизация кузова могла быть выполнена не в соответствии со спецификацией). Для его устранения необходимо будет проверить пространство для ног водителя и переднего пассажира и, при необходимости, загерметизировать кузов. Все эти работы будут произведены бесплатно.

Кстати, с декабря нынешнего года отзывные кампании со стороны автопроизводителей в нашей стране будут проходить проще. Потому что уже с 30 ноября вступит в силу новый ГОСТ, регламентирующий эти вещи. Собственно все такие кампании переводятся в цифровой стандарт, и это позволит направлять данные водителям по отзыву в режиме онлайн. А сами автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях по своему автомобилю через Госуслуги - просто введя VIN-код. Подробную информацию об этом и о других нововведениях ноября для автовладельцев, можно посмотреть здесь.

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Фото: Mercedes-benz