Новый Honda Civic Si получил модернизированный турбомотор

Компания Honda представила спортивную модификацию седана Civic одиннадцатого поколения. Вариант под названием Si получил доработанный 1,5-литровый наддувный бензиновый двигатель.

Как пишет портал Autonews.ru, отдачу агрегата уменьшили на 5 л.с. по сравнению с двигателем такого же варианта модели предыдущего поколения – с 207 до 202 л.с. При этом максимальный крутящий момент в 260 Нм теперь стал доступен с отметки 1800 об/мин, что на 300 об/мин раньше, чем у предшественника. Кроме того, инженеры Honda отметили увеличившуюся отдачу агрегата при работе в диапазоне от 6000 до 6500 об/мин.

Модернизированный мотор может действовать только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, в которой использована технология трансмиссии 310-сильного «заряженного» хэтчбека Civic Type R. У него же вариант Si позаимствовал короткоходный селектор с круглым алюминиевым набалдашником и отделкой из кожи.

Кроме того, от стандартного Honda Civic модификация Si отличается задней многорычажной подвеской, дифференциалом повышенного трения на передней оси, усиленными тормозными механизмами, спортивной выпускной системой и аэродинамическими элементами кузова.

В салоне появились передние спортивные сиденья с усиленной боковой поддержкой и алюминиевые накладки на педалях. В состав оснащения вошла 7-дюймовая цифровая приборная панель, беспроводная зарядная станция для смартфона, мультимедийный комплекс сенсорным дисплеем диагональю 9 дюймов, а также аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Какие еще технологии могут полезны для автопроизводителей? Об этом можно узнать, посмотрев видеозапись конференции «IT-Революция в автобизнесе 2021», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: Honda