Renault запустила серийную сборку автомобилей в Узбекистане | АВТОСТАТ

Renault запустила серийную сборку автомобилей в Узбекистане

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Renault запустила серийную сборку автомобилей в Узбекистане

Экспорт транспортных средств из России в 2021 году
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Компания Renault запустила серийную сборку автомобилей на заводе ADM-Jizzakh в Узбекистане. Первыми на конвейер предприятия встали кроссоверы Renault Arkana и Renault Kaptur с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), которые в скором времени поступят в дилерскую сеть и будут доступны для заказа узбекским клиентам, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На этапе подготовки производства все промышленные процессы на заводе ADM-Jizzakh были внедрены с учетом требований Renault Group к оснащению, технологии и контролю качества.  Сотрудники завода, задействованные в проекте, получили необходимое обучение стандартам и методам работы Renault, а также прошли сертификацию «оценка качества глазами клиента» на московском заводе Renault.

В свою очередь, дилерская сеть Renault в Узбекистане будет развиваться поэтапно. В 2021 году продажи локально произведенных автомобилей и их послепродажное сопровождение будут осуществляться в двух партнерских автоцентрах в Ташкенте, а в 2022 сеть пополнится  новыми полноформатными дилерскими центрами Renault.

«Рынок Узбекистана является одним из наиболее привлекательных для развития Renault на территории СНГ. Мы четко понимаем, что только качественные автомобили, полностью адаптированные под местные климатические и дорожные условия, позволят Renault завоевать доверие большего числа клиентов и повысить свой рейтинг продаж. Самые современные модели SUV-сегмента Renault максимально отвечают ожиданиям узбекских клиентов», – заявил исполнительный директор Renault Group в России и странах СНГ Николя Мор.

Качественные автомобили, как правило, лучше сохраняют свою остаточную стоимость. О нюансах расчета остаточной стоимости автомобилей эксперты рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Renault

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоэкспортвнешняя сборкаrenaultrenault kapturrenault arkana

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