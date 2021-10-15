FAW назвал сроки старта продаж нового Bestune T77 в России

Компания FAW выводит на российский рынок среднеразмерный кроссовер Bestune T77, продажи которого начнутся в ноябре-декабре 2021 года. Новинка будет находиться в модельном ряду FAW между моделями Х40 и Х80. Информация о стоимости и комплектациях Bestune T77 для российского рынка будет представлена ближе к началу продаж, сообщает пресс-служба FAW.

Длина Bestune T77 составляет 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Для российского рынка кроссовер будет оснащен передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л.с., двумя типами трансмиссии – 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

На старте продаж новый FAW Bestune T77 будет доступен в двух комплектациях – Luxury (MT и DCT) и Prestige (DCT). Уже в базовое оснащение новинки входят панорамное остекление крыши, круиз-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, кожаный салон и система бесключевого доступа. В начале 2022 года ожидаются также поставки Bestune T77 в еще двух более богатых комплектациях – Elite и Premium.

В России автомобиль будет представлен в пяти цветах – белом, синем, красном, желтом и черном. При этом клиентам предложат три варианта комбинации двух цветов: белый, синий или желтый основной кузов в сочетании с черной крышей.

На сегодняшний день модельная линейка FAW на российском рынке включает кроссоверы Besturn X80 и Besturn X40. Как отмечается, выход Bestune T77 призван еще больше укрепить позиции FAW в нашей стране.

По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры FAW реализовали 2544 автомобиля, что на 36% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается кроссовер Х80 в топовой комплектации Luxury, на который пришлось 55% всех продаж FAW в отчетный период. На сегодняшний день реализацией автомобилей FAW занимаются более 70 дилеров в разных регионах России.

В каких городах есть дилерские центры FAW, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: FAW