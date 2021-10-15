Новая версия Discovery Metropolitan появится в России

Компания Land Rover представила новую версию семиместного внедорожника Discovery – Metropolitan. Новинка получила особую отделку экстерьера, а также расширенную стандартную комплектацию, став флагманом линейки Discovery. В России автомобиль будет доступен с мощным бензиновым двигателем Ingenium P360 с 48-вольтовой системой Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV), сообщает пресс-служба Land Rover.

Новый Discovery Metropolitan, основанный на топовой комплектации R-Dynamic HSE, отличает решетка радиатора с отделкой Bright Atlas и выполненная в этом же стиле надпись Discovery. Их дополняют вставки на нижнем бампере Hakuba Silver, 22-дюймовые легкосплавные колесные диски Diamond Turned с отделкой Gloss Grey, тормозные суппорты черного цвета, тонировка стекол задних дверей и сдвижная панорамная крыша. Интерьер автомобиля выполнен с элементами отделки Titanium Mesh.

Базовое оснащение версии Metropolitan включает проекционный дисплей, рулевое колесо с подогревом, беспроводную зарядку телефона, передний отсек с охлаждением и четырехзонный климат-контроль.

Добавим также, что в других версиях Discovery спецификация R-Dynamic теперь будут стандартно доступна с контрастной крышей Gloss Black. Автомобили семейства Discovery также доступны с усовершенствованной системой ионизации и фильтрации салонного воздуха.

Полноразмерный внедорожник Discovery обладает возможностями буксировки до 3500 кг, а также оснащается системой Advanced Tow Assist, которая позволяет легко управлять им с прицепом при движении задним ходом даже в стесненном пространстве.

Наличие всех новых автомобилей Land Rover у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Land Rover