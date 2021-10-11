В России началось производство обновленного Kia Ceed

Калининградский завод «Автотор» началь производство автомобилей обновленного семейства Ceed – хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW. Начало продаж модели в России запланировано на ноябрь 2021 года, сообщает пресс-служба корейской марки.

Обновленный Ceed стал очередной моделью Kia, получившей новый логотип Kia. В передней части решетка радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра» получила новое оформление с черным глянцевым покрытием. Во внешнем дизайне обновленного Ceed использована форма «крыла»: нижняя рамка решетки радиатора, отделанная «сатиновым» хромом, имеет силуэт в виде «крыла», эта черта присутствует и на нижней решетке воздухозаборника в виде декоративной накладки, тоже имеющей отделку «сатиновый хром». Тема «крыла» повторяется и «взлетающей» линией на углу бампера, переходящей на боковую поверхность – на колесную арку.

Обновленные Kia Ceed получили новый дизайн светодиодной оптики: три стреловидных модуля DRL окружают объединенные в общий блок секции ближнего/дальнего света и противотуманных фар. Эти же модули выполняют и функции указателей поворота.

С обновлением пятидверный хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon (SW) в ряде комплектаций теперь оснащаются комплексом телематики Kia Connect, обладающим расширенным набором функций с доступом к навигационным сервисам. В оснащение обновленных моделей Ceed войдет и новейшая версия комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Для обновленных Ceed и Ceed SW предложена новая гамма двигателей. На смену двигателю 1,4 T-GDI пришел новый двигатель 1,5 T-GDI линейки Smartstream с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, который сочетается с роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT с двумя сцеплениями. У нового силового агрегата увеличился максимальный крутящий момент, теперь он составляет 253 Нм, которые доступны в диапазоне от 1500 до 3500 об/мин. Двигатель 1,5 T-GDI для рынка России имеет мощность 150 л.с. – этот показатель учитывает действующую систему налогообложения, позволяя клиенту иметь меньшую ставку налога на автомобиль (на рынках стран Европы его мощность составляет 160 л.с.).

Помимо нового мотора 1,5 T-GDI для обновленных Ceed и Ceed SW будет предложен двигатель 1,6 MPI (128 л. с., 154,6 Нм) в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией, а для XCeed 2022-го модельного года – двигатель 1,6 T-GDI (200 л.с., 265 Нм) в сочетании с 7DCT.

Напомним, производство автомобилей семейства Kia Ceed началось на «Автоторе» в 2007 году, и все новые и обновленные версии этой модели, которые были представлены за это время на российском рынке, также выпускались на предприятии в Калининграде.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры KIA реализовали 5894 автомобилей семейства Kia Ceed (-33%). В настоящее время пятидверный хэтчбек Ceed предлагается от 1 млн 434 тыс. 900 рублей, универсал Ceed SW стоит от 1 млн 474 тыс. 900 рублей, стартовая цена на ProCeed в кузове shooting brake составляет 1 млн 839 тыс. 900 рублей, купе-кроссовер XCeed обойдется минимум в 1 млн 754 тыс. 900 рублей.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Kia