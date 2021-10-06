Новая Mazda6 дебютирует в первой половине 2022 года

Премьера модели Mazda6 следующего поколения состоится не позднее конца первой половины 2022 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает японское издание Spyder7.

Со сменой поколения Mazda6 получит совершенно новую заднеприводную архитектуру, которая предусматривает использование как классических двигателей внутреннего сгорания, так и электрифицированных агрегатов, пишет портал Autonews.ru. В моторную гамму Mazda6 войдут новые 3,0-литровые рядные бензиновые и дизельные «шестерки», работающие по схеме «умеренный гибрид» – в качестве вспомогательного агрегата будет действовать стартер-генератор на базе 48-вольтовой бортовой системы. Позже у модели появится и полноценная гибридная модификация с возможностью подзарядки батарей от внешнего источника питания, а также вариант с полностью электрической силовой установкой.

Что касается внешности новой Mazda6, то в ее дизайне используют решения концепт-кара Vision Coupe, представленного в конце 2017 года на Токийском автосалоне. Отличительными чертами автомобиля, выполненного в соответствии с фирменной дизайнерской философией KODO, стали очень длинный капот, радиаторная решетка новой формы и H-образный задний диффузор.

Напомним, для российского рынка седан Mazda6 выпускается на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Модель предлагается в комплектациях Drive, Active и Supreme Plus по цене от 1 млн 810 тыс. рублей до 2 млн 195 тыс. рублей. Mazda6 оснащается тремя версиями бензиновых двигателей: SkyActiv-G 2.0 (150 л.с.), SkyActiv-G 2.5 (194 л.с.) и турбированным двигателем SkyActiv-G 2.5T мощностью 231 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей, после чего модель исчезнет из локальной гаммы. В результате российский модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Mazda в нашей стране составили 19061 машину, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,8% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в отчетный период составили 12224 машины (-3%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Наличие всех новых автомобилей Mazda у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Spyder7.com