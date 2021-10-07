Chevrolet показал экстремальную версию нового Corvette

Компания Chevrolet опубликовала первую официальную фотографию самой мощной и быстрой версии спорткара Corvette нового поколения – Z06. Премьера купе состоится 26 октября 2021 года, сообщает портал Autonews.ru.

От стандартного варианта Stingray модификация Z06 будет отличаться другим передним бампером в стиле гоночного автомобиля Corvette C8.R, а также увеличенными крыльями, расширенными воздухозаборниками и новыми колесами.

Ранее Chevrolet опубликовала видеоролик с тестами нового суперкара, которые в том числе проходили на «Северной петле» Нюрбургринга в Германии, а также на бельгийской Спа-Франкоршам, где проводят гонку «24 часа Ле-Мана».

По предварительным данным, новый Chevrolet Corvette Z06 оснастят 5,5-литровым двигателем V8, развивающим 626 л.с. и 651 Нм крутящего момента. Это немного меньше по сравнению с отдачей двигателя суперкара предыдущего поколения, но существенно больше, чем у стандартного Corvette Stingray с 502-сильным мотором.

Как ожидается, впоследствии количество модификаций нового Corvette вырастет до четырех. Помимо Stingray и Z06 у модели будет вариант с гибридной, а также с полностью электрической силовой установкой.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chevrolet