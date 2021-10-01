Acura представила рестайлинговый кроссовер RDX

Марка Acura обновила кроссовер RDX третьего поколения, который продается с лета 2018 года. Цены на рестайлинговый RDX пока не названы. Дореформенный внедорожник стоит от 38,4 тыс. долларов, что соответствует 2,8 млн рублей.

Как пишет портал Motor.ru, после обновления Acura RDX стал больше походить на MDX, особенно спереди. Уменьшилась рамка решетки радиатора, воздухозаборники в бампере стали больше, а светодиодные противотуманки (базовое оснащение для RDX A-Spec, Advance Package и PMC Edition) теперь обрамляет новый хромированный элемент. Сзади обращают внимание прямоугольные патрубки выхлопной системы вместо невзрачных кругляшей, хотя RDX A-Spec по-прежнему щеголяет увеличенными глянцевыми черными насадками. Все версии Acura RDX идут с колесами диаметром 19 либо 20 дюймов.

Для отделки интерьера используются декоративные вставки из алюминия. При этом для машин с коричневым салоном Saddle Brown эти элементы предложено окрасить в бронзовый цвет, а у кроссоверов с пакетом Advance на их месте будет натуральный деревянный шпон с открытыми порами. В оснащение RDX также добавлены беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, порт USB-C, Qi-зарядка, омыватель камеры заднего вида и фоновая подсветка Iconic Drive с 27 цветами, получившими названия в честь знаменитых дорог и гоночных трасс. Благодаря новым звукоизоляционным матам в дверях, потолке, передней панели, центральном тоннеле, багажнике, а также акустическим боковым стеклам в обновленном RDX улучшена шумоизоляция.

Самая популярная версия RDX среди покупателей до 45 лет – A-Spec – отличается черным декором экстерьера, подрезанным снизу рулем, металлическими накладками с узором Dark Y в салоне и вставками из искусственной замши Ultrasuede. Кроме того, впервые для RDX A-Spec с Advance Package предложена обивка салона белой кожей, и такой же будет по умолчанию у ограниченного всего 200 экземплярами RDX PMC Edition.

А вот по технической части изменений у Acura RDX не так много. Например, обновилась система выбора режимов движения Integrated Dynamics System, располагающая четырьмя профилями: Normal, Comfort, Sport и Snow. Вдобавок появился электронный усилитель тормозов и перенастроенные адаптивные амортизаторы (для Advance Package).

Однако в движение кроссовер по-прежнему приводит турбомотор 2.0 i-VTEC мощность 276 л.с. и 380 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 10-диапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией SH-AWD с двумя индивидуальными муфтами.

А на какие доступные кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: Acura