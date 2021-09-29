Популярные кроссоверы за 5 лет подорожали на 50 – 60%

Самые популярные кроссоверы, представленные на российском рынке, за последние 5 лет стали дороже на 50 – 60%. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто», проанализировав динамику их минимальных розничных цен*.

Так, например, сравнительно доступный Renault Duster (от 1 004 000 руб.) и гораздо более дорогой Toyota RAV4 (от 2 072 000 руб.) подорожали за 5 лет на одинаковую величину – плюс 60%. Такой же рост стоимости (+60%) отмечен и у лидера сегмента SUV – Hyundai Creta, стартовая цена на который сегодня начинается от 1 199 000 руб. А вот другой корейский кроссовер, Kia Sportage (от 1 854 900 руб.), прибавил «всего» 54%.

Меньше всего за указанный период выросла стоимость Volkswagen Tiguan – на 51%. Сегодня этот кроссовер предлагается к продаже от 1 999 900 руб.

Более подробная информация о динамике роста цен на эти модели содержится здесь.

Насколько отличается цена кроссовера от его реальной цены у дилера, можно узнать тут.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций по состоянию на 29 сентября 2021 года.

Фото: Бизнес Кар