В России начались продажи экстремальной версии пикапа Isuzu D-Max

Компания «Исузу Рус» начала продажи экстремальной версии пикапа Isuzu D-Max Arctic Trucks, премьера которого состоялась в рамках Международной выставки Comtrans’21. Новинка обладает улучшенными относительно базовых моделей габаритными и опорными характеристиками проходимости, такими как углы свеса и переката, ширина колеи, дорожный просвет, давление на грунт, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Усиление конструкции рамы, изменение геометрии кузова, штатные грязевые колеса и большой список дополнительного оборудования повышают внедорожные возможности автомобиля. 6 мм металлической защиты нижней части кузова, увеличенный до 275 мм клиренс, а также улучшенные углы въезда и съезда позволят штурмовать любое препятствие. Блокировка заднего дифференциала и крутящий момент 450 Нм позволяют без опаски передвигаться по пластичным грунтам. Увеличенная до 315 мм ширина колес обеспечивает уверенное сцепление на снегу и песке, а боковой профиль в 220 мм легко амортизирует большинство неровностей дорожного покрытия.

Стоит также отметить, что на Isuzu D-Max AT 35 установлен топливный бак на 140 л, что практически вдвое большего штатного объема. А лебедка с радиоуправлением и шноркель могут пригодиться на среднем и тяжелом бездорожье и при форсировании водных преград.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Isuzu в первом квартале 2022 года представит на российском рынке новый внедорожник Isuzu Mu-X. Построенный на одной платформе с пикапом Isuzu D-Max, он получил новую раму и силовую линию, продвинутую систему полного привода, а также пакет инновационных решений в области безопасности.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Isuzu