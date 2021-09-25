За два года Volkswagen Tiguan «в базе» подорожал на полмиллиона рублей

С момента выхода на рынок кроссовер Tiguan стал одним из бестселлеров Volkswagen в России – он второй по популярности в линейке бренда после лифтбека Polo, стоимость которого вдвое ниже, чем у Tiguan. В 2020 году эта модель вошла в тройку наиболее популярных SUV не только в нашей стране, но и во всем мире. Эксперты «Цена Авто» проанализировали динамику цен на этот кроссовер за последние два года и построили подробный график их изменений.

Выяснилось, что с сентября 2019-го по сентябрь 2021-го, минимальная цена Volkswagen Tiguan выросла на 501 000 руб. (+33,4%), максимальная – на 601 000 руб. (+23,1%).

Любопытно, что в текущем году «график обновления прайсов» на сайте немецкого бренда практически совпадает с прошлогодним – примерно раз в два месяца компания увеличивает цену на свой самый продаваемый кроссовер. А вот сумма прибавки выросла весьма ощутимо относительно 2020 года.

А если сравнить темпы роста с предыдущим двухлетним периодом, с августа 2017-го по август 2019-го, то тогда прибавка к минимальной и максимальной ценам была значительно меньше – 150 000 руб. (+11,1%) и 460 000 руб. (+21,1%) соответственно.

Напомним, в настоящее время Volkswagen Tiguan доступен на российском рынке в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive, спортивная R-Line, а также в специальной версии Urban Sport. Стоимость модели варьируется от 1 999 900 до 3 199 900 руб. Кроссовер предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 125 л.с., 150 л.с., а также 180 л.с. и 220 л.с. Двигатель мощностью 125 л.с. сочетается с 6-ступенчатой МКП и передним приводом, 150-сильный мотор работает в паре с 6-АКП и может быть оснащен передним или полным приводом 4Motion. Силовые агрегаты мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Подробный график роста минимальной и максимальной цен на Volkswagen Tiguan, а также пояснения к нему, можно найти здесь.

А на какие модели кроссоверов покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Volkswagen