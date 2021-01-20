Volkswagen Tiguan получил новые модификации в России

Компания Volkswagen расширила линейку доступных для заказа модификаций, а также опционального оснащения нового Volkswagen Tiguan. Теперь при заказе версии Respect Plus доступен 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 180 л.с. Кроме того, в качестве опции стал доступен предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером, начиная с комплектации Status, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Стоимость кроссовера в исполнении Respect Plus с бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion стартует от 2 млн 219 тыс. 900 рублей. Исполнение Respect Plus расширено за счет добавления оборудования пакетов Winter и Media, являющихся опциональными для версии Respect.

Пакет Winter включает в себя теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, систему помощи при парковке спереди и сзади, систему Brake Assist, а также подогрев форсунок омывателя.

В пакет Media входит такое функциональное оборудование, как камера заднего вида с омывателем, USB-порт Type-C для задних пассажиров, аудиосистема "Discover Media" с цветным дисплеем 8" и навигацией, а также интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink).

Для Volkswagen Tiguan в комплектации Respect Plus также доступен опциональный пакет Travel, который включает в себя клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке, задние сиденья c центральным подлокотником, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складываемую спинку переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, тканевую отделку Shooting Star и ящики для хранения под передними креслами.

Более того, теперь для всех версий Volkswagen Tiguan, кроме Respect и Respect Plus, опционально доступен предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером. Цена данной опции составляет 44,2 тыс. рублей.

По итогам 2020 года продажи Volkswagen Tiguan на российском рынке составили 32982 автомобиля, что на 11% ниже показателя годичной давности. В результате он вошел в тройку самых продаваемых моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Напомним, кроссовер Tiguan производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге.

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