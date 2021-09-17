Раскрыты характеристики премиального минивэна Aurus Arsenal

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на премиальный минивэн Aurus Arsenal. Документ дает представление о некоторых характеристиках, моторах и оборудовании модели, которая еще не была официально представлена, но уже активно используется властями.

Как пишет портал Autonews.ru, длина новинки составляет 5980 мм, а ширина – 2020 мм. Размер колесной базы равен 3550 мм. В документе указано, что автомобиль изначально юудет выпущен небольшой партией всего в 100 экземпляров. Все эти машины будут иметь бронированный кузов и проблесковые маячки, а снаряженная масса минивэна составит 4950 кг. Появится ли Aurus Arsenal в свободной продаже, пока неизвестно.

Посадочная формула у машины 2 + 2 + 2 + 2. Полноприводный минивэн получил гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, действующего вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность агрегатов – 600 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant, серийное производство которого планируется начать во втором полугодии 2022 года. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

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Фото: Aurus