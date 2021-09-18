За два года стоимость Toyota RAV4 выросла на 28%

Toyota RAV4 – самый продаваемый кроссовер в мире по итогам 2019 и 2020 годов. В России он возглавляет «японский» сегмент рынка, является бестселлером марки и очень популярен на Дальнем Востоке. И это несмотря на то, что RAV4 никак нельзя назвать доступным – сегодня его стартовая версия стоит уже больше 2 млн рублей. Эксперты «Цена Авто» выяснили, как изменилась стоимость этого кроссовера за последние два года.

Оказалось, что с сентября 2019-го по сентябрь 2021-го, цена на Toyota RAV4 в «базе» увеличилась на 456 000 руб. (+28,2%). Автомобиль в топовой версии за этот период подорожал на 655 000 руб. (+27,9%).

Как и у большинства других популярных моделей российского рынка, в последнее время темпы роста стоимости Toyota RAV4 увеличились. Если взять для примера предыдущий двухлетний период, с августа 2017 по август 2019, то тогда рост минимальной и максимальной цены был существенно ниже и составил 201 000 руб. (+14,2%) и 214 000 руб. (+10,0%) соответственно.

Сегодня кроссовер Toyota RAV4 представлен на рынке в 10 модификациях по цене от 2 072 000 до 3 003 000 руб. Под капотом устанавливается один из двух бензиновых двигателей – 2,0 л (149 л.с.) или 2,5 л (199 л.с.). Первый работает в паре с «вариатором» с механическим редуктором, второй – с 8-ступенчатым «автоматом» с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора. Привод может быть как полным, так и передним.

Подробный график роста минимальной и максимальной цен на Toyota RAV4, а также пояснения к нему, можно найти здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Toyota