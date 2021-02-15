Какие японские автомобили лучше всего продавались в 2020 году? ТОП-10 моделей

Объем рынка новых автомобилей японских марок в 2020 году в России составил почти 256 тыс. экземпляров, что на 16% меньше, чем в 2019 году (согласно данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это соответствует доле в 17,2%.

Лидером этого рынка стал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого в прошлом году выросли на 19% и достигли 36,4 тыс. автомобилей. Вторую строчку рейтинга занимает еще одна модель Toyota – бизнес-седан Camry с результатом 27,4 тыс. проданных экземпляров (-20%). Третьим стал Nissan Qashqai, чей тираж в прошлом году составил 22,1 тыс. единиц (-12%).

Порог в 20 тысяч проданных автомобилей превысили еще две модели – Nissan X-Trail (20,2 тыс. шт.; -3%) и Mazda CX-5 (20 шт.; -11%).

В ТОП-10 рынка японских автомобилей также попали: Mitsubishi Outlander (17,8 тыс. шт.; -25%), Datsun on-DO (12,8 тыс. шт.; -34%), Toyota LC Prado (11,3 тыс. шт.; -26%), Nissan Terrano (11,2 тыс. шт.; -11%) и Lexus RX (10,5 тыс. шт.; +6%).

Продолжит ли сегмент японских автомобилей свое падение в 2021 году? Этот вопрос в числе многих других будет рассмотрен в ходе XI ежегодного форума автомобильного бизнеса «ForAuto-2021» (подробности и регистрация – здесь).