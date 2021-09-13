Kia объявила цены на обновленный кроссовер Soul

Кроссовер Soul станет второй моделью Kia на российском рынке, получившей новый логотип бренда. Кроме того, в комплектациях Luxe, Prestige и Style автомобиль 2022-го модельного года теперь оснащен дисплеем мультимедийной системы с диагональю экрана 8” и доступом к сервисам Apple Carplay, Android Auto и Яндекс. Обладая подпиской Яндекс.Плюс, владелец имеет возможность использовать через Apple CarPlay и Android Auto основные сервисы Яндекс: Карты, Навигатор, Музыка. Доступны поиск по адресу или названию организации, выбор оптимального маршрута с учетом пробок, маршрутные подсказки, отображение пробок и дорожных событий и другие функции. Предупреждения об ограничениях скорости и камерах фото- и видеофиксации работают даже без построения маршрута.

Российские дилеры Kia с 17 сентября 2021 начнут продажи городских кроссоверов Kia Soul 2022-го модельного года. Стоимость Kia Soul 2022 модельного года будет составлять от 1 млн 249 тыс. 900 рублей до 1 млн 869 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба корейской марки.

Кроссовер Soul 2022-го модельного года представлен на российском рынке в 12 вариантах сочетания комплектации, двигателя и трансмиссии. Автомобили с атмосферными двигателями 1.6 MPI (123 л.с.) могут быть оснащены как 6-ступенчатой механической, так и автоматической коробкой передач. Двигатель 2.0 MPI (150 л.с.) агрегатируется только в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Наиболее мощный силовой агрегат на версии со спортивным дизайном GT Line – 1.6 T-GDI (с непосредственным впрыском и турбонаддувом) имеет мощность 200 л.с. и агрегатируется только с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями 7DCT.

По итогам восьми месяцев 2021 года продажи кроссовера Kia Soul на российском рынке составили 6543 автомобилей, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», rомпания Kia представила электрический шоу-кар Soul EV Boardmasters Edition. Эксклюзивный электромобиль отличается повышенной проходимостью, увеличенным багажным объемом и специальным оснащением. Cозданный на базе электрического кроссовера Soul EV, шоу-кар ориентирован на эксплуатацию за пределами дорог – на пляжах и морских берегах – для занятий серфингом. На электромобиль установлены популярные на соревнованиях внедорожников шины Maxxis Bighorn 265/75 R16 с развитым рисунком протектора. Внешний диаметр этих шин составляет 30 дюймов, и для установки таких колес потребовались существенное изменение геометрии колесных арок и модернизация перегородки моторного отсека, полный пересмотр геометрии подвески. Полностью независимая подвеска электромобиля отличается эксклюзивно сконструированными рычагами и специально подобранными амортизаторными стойками. В результате дорожный просвет увеличился в два раза относительно серийного Soul EV и составляет 310 мм спереди и 320 сзади против стандартных 153 мм. Увеличение колеи (на 110 мм спереди и 115 мм сзади) потребовало применения развитых расширителей колесных арок.

С более подробной информацией о Kia Soul 2022-го модельного года и всей российской модельной линейке бренда Kia, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и предложениях можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте kia.ru.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Kia