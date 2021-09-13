Subaru представила спортседан WRX пятого поколения

Компания Subaru представила спортивный седан WRX пятого поколения для североамериканского рынка, где новинка поступит в продажу в 2022 году. Глобальная версия нового WRX дебютирует позже, пишет портал Autonews.ru.

Седан построен на масштабируемом шасси SGP (Subaru Global Platform), которое уже лежит в основе новых Outback и Impreza. Благодаря этой платформе инженерам удалось увеличить жестокость конструкции, уменьшенную массу, а также более низкий центр тяжести.

Новый Subaru WRX получил 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитный турбомотор, развивающий 275 л.с., что на 3 л.с. больше по сравнению с двигателем седана предыдущего поколения. Максимальный крутящий момент остался прежним – 350 Нм. Двигатель работает в сочетании с фирменной системой полного привода Subaru Symmetrical All-Wheel Drive с активной системой распределения тяги. Среди трансмиссий предусмотрена 6-ступенчатая механическая коробка передач, а также вариатор с восемью виртуальными ступенями, которые стали переключаться на 30% быстрее вверх и на 50% быстрее вниз.

Внешность Subaru WRX кардинальным изменениям не подверглась: седан получил чуть увеличившуюся в размерах решетку радиатора, модернизированную оптику и сохранил фирменный массивный воздухозаборник, расположенный в центре капота. Что касается салона, то он во многом напоминает интерьер универсала Outback. Внутри, в том числе появился вертикальный сенсорный дисплей диагональю 11,6 дюйма с различными настройками, предусматривающими разделение экрана.

В России на данный момент доступны для заказа седаны Subaru WRX и WRX STI текущего поколения. Первый автомобиль укомплектован 2,0-литровым мотором мощностью 268 л.с., а второй – двигателем объемом 2,5 л, выдающим 300 л.с. Цены на автомобили начинаются от 3 млн 499 тыс. рублей и от 4 млн 669 тыс. рублей соответственно. Напомним, Subaru WRX и WRX STI производятся с 2014 года, а актуальная версия спортивных седанов построена на базе Impreza предыдущего поколения, выпуск которой завершился еще в 2016 году.

Все эти (и другие) автомобили можно найти на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Subaru