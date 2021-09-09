COMTRANS 2021. Новинки и заявки на будущее - от ведущих автопроизводителей России

Новинки технической мысли и атмосфера праздника - вот что притягивает тысячи посетителей на автосалоны и автовыставки. Чем больше интересных экспонатов и число участников - тем выше статус выставки. Хромированные, блестящие серебром детали кузовов машин, их яркие лаковые покрытия, журналисты с объективами наперевес - это все сопутстствующие аксессуары большого автопраздника. В этом году особенно приятно, что отменять Международную выставку коммерческого транспорта COMTRANS 2021 из-за коронавируса не пришлось. Все-таки оффлайн - это оффлайн. Здесь можно не только увидеть, но и потрогать, попробовать, пообщаться с себе подобными. Давайте вместе с корреспондентом «АВТОСТАТ», который успел побывать на площадке ITEMF Expo, посмотрим, на какой стадии развития находится сегодня наша коммерческая автотехника - увидим то, что уже есть и то, что, возможно, появится на дорогах завтра. «Группа ГАЗ» «Группа ГАЗ» представила на выставке целую серию премьер - 15 моделей автомобилей и автобусов нового поколения, свыше 100 новых конструктивных решений: электромобили и водоробусы, машины с интеллектуальными цифровыми сервисами, автобусы повышенной комфортности для маломобильных пассажиров, транспорт с системами обеззараживания воздуха для дополнительной защиты здоровья в период эпидемии, грузовики с автоматической коробкой передач и системами ADAS.

10-тонный «ГАЗон NEXT» с 6-ступенчатой коробкой передач и системами ADAS (на выставке была представлена и его газовая версия).

«Валдай NEXT» полной массой 7,5 т с увеличенной грузоподъемностью.

Компактный городской развозной фургон «Sobol NN» (подробнее об этом - здесь).

Новые модификации семейства «GAZelle NN», в том числе – автомобиль «скорой помощи» с пневмоподвеской и односкатной ошиновкой задних колес, электромобиль GAZelle e-NN и фургон с дизельным двигателем Volkswagen.

А вот так оборудованная «скорая» от «Группы ГАЗ» выглядит внутри...

Городские автобусы нового поколения CITYMAX: автобусы среднего класса – CITYMAX 9 с дизельным двигателем экологического стандарта «Евро-6» и электрический E-CITYMAX 12. Платформа - модульная, и на ее основе обещают создать полную линейку пассажирского транспорта вместимостью от 70 до 200 человек. Из главных новинок, выставленных на COMTRANS 2021, стоит также упомянуть следующие: - две модели водоробусов (модель большого класса CITYMAX Hydrogen и водоробус малого класса «ГАЗель City»); - две модели электрического транспорта: электробус большого класса E-CITYMAX 12 и легкий коммерческий грузовик «GAZelle e-NN»; - электромобиль «GAZelle e-NN» и фургон с дизельным двигателем Volkswagen; - внедорожный грузовик «Садко NEXT» с автоматической коробкой передач, а также различные варианты спецтехники. Презентуя новинки, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, отметил: «Мы представляем разработки, которые демонстрируют, каким будет в нашей стране пассажирский и коммерческий транспорт завтрашнего дня. Максимально удобным для маломобильных пассажиров. С нулевым уровнем выбросов, а значит улучшающим экологическую ситуацию в городах. Оснащенный электронными помощниками водителю, а значит, повышающий безопасность. С большим набором электронных сервисов, которые помогают владельцам парков делать их бизнес более эффективным...». Isuzu На стенде компании Isuzu также представлено сразу несколько новинок. Так, Isuzu вместе с партнерами из компании Arctic Trucks представила на российском рынке версию пикапа Isuzu D-Max AT35 2021 с улучшенными относительно базовых моделей габаритными и опорными характеристиками проходимости, такими как углы свеса и переката, ширина колеи, дорожный просвет, давление на грунт.

Из других новинок Isuzu - новейшая модификация шасси ELF с увеличенной до 8 тонн грузоподъемностью, трехосные модификации ELF и FORWARD, автогидроподъемник на базе пикапа Isuzu D-Max, а также автобус SIMAZ на шасси ISUZU. МАЗ Один из самых ярких экспонатов стенда Минского автозавода - капотный МАЗ-6440RR впервые принял участие в ралли «Дакар-2020» и стал его бронзовым призером.

Масса автомобиля с запасными колесами и экипажем – 9,6 т. Он оснащен 6-цилиндровым двигателем Gyrtech G-13 с турбонаддувом мощностью 960 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 140 км/ч. Топливный бак рассчитан на 1000 л. МАЗ-6440RR соответствует техническим регламентам всех международных гонок. Кроме того, Минский автомобильный завод представил на выставке новую модель седельного тягача МАЗ-6410М9 экологического класса «Евро-6» с колесной формулой 6х2. Грузовик отличается современным дизайном и применением передовых конструкторских и технологических решений, направленных на увеличение эффективности перевозок и снижения стоимости владения

автомобиля.

КАМАЗ КАМАЗ в этом году представил на выставке около 30 экспонатов. Один из самых привлекательных - грузовик поколения К6 – КАМАЗ-54907 («Континент»). Это тягач совершенно нового типа. У него гибридный мотор, работающий как на дизтопливе, так и на электричестве. Расход дизельного топлива – около 25 л на 100 км, что на 17% меньше, чем у предыдущей модели КАМАЗ-54901. Грузовик имеет третью степень автономности. Он в состоянии сам двигаться по прямой, перестраиваться, останавливаться перед препятствиями, поддерживать заданный скоростной режим при движении в колонне.

Боковые зеркала заменены камерами. Они передают данные на мониторы, которые установлены на передних стойках внутри кабины. Передняя оптика - самого современного поколения, матричная. Такие фары освещают дорогу на сотни метров вперед, не ослепляя водителей встречных автомобилей. В кабине установлено только одно кресло - для водителя. Оно обладает постоянно активной электромагнитной подвеской и позволяет гасить 90% вибрации. Поэтому нагрузка на позвоночник водителя – минимальная. В комфортабельном и оптимальном для жизни салоне – холодильник, мультиварка, умывальник и сейф. Вот такая новинка автопрома... В экспозиции также представлены модели линейки самосвалов К5 - КАМАЗ-65951 (8х4), КАМАЗ-65959 (6х6) и КАМАЗ-65953 (8х8). Ключевые особенности таких самосвалов – усиленная рама и усиленные ведущие мосты, рассчитанные на осевую нагрузку 16 тонн, комфортабельная кабина на четырёхточечной пружинной подвеске, трёхсекционный металлический бампер, обеспечивающий защиту автомобиля, а также металлическая сетка на фарах и радиаторе автомобиля. Самосвалы оснащены современным экономичным двигателем КАМАЗ Р6 и автоматизированной коробкой передач ZF нового поколения. Демонстрируя развитие другого своего проекта - КАМАЗ-54901 - конструкторы решили показать новую модификацию этого автомобиля – магистральный седельный тягач КАМАЗ-54901 с двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ). В числе основных преимуществ грузовика – новый перспективный газовый двигатель КАМАЗ Р6, мощностью 450 л.с. экологического класса «Евро-6», автоматизированная коробка передач ZF нового поколения, широкая комфортабельная кабина с ровным полом. Вместимость криогенных газовых баллонов составляет 1060 л (суммарно), запас хода автопоезда при полной заправке – около 1400 км. При текущей разнице в ценах между дизельным и газовым топливом газовые автомобили KAMAЗ позволяют снизить затраты на топливо в два раза. Также посетители выставки увидят пригородный автобус НЕФАЗ-5299-31-57 на КПГ, водоробус КАМАЗ-6290 (подробности о новинке - читайте здесь), сочлененный электробус КАМАЗ-6292, электромусоровоз КАМАЗ-53198 («Чистогор») и троллейбус КАМАЗ-62825 с увеличенным автономным ходом, который является развитием линейки электротранспорта КАМАЗ, а также малотоннажный грузовик «Компас 9».

В рамках уличной экспозиции компания демонстрирует седельный тягач КАМАЗ-5490, работающий на компримированном природном газе, в сцепке со шторным полуприцепом НЕФАЗ-93348, оснащенным газовыми баллонами вместимостью 1107 л для увеличения запаса хода автопоезда, а также автобетоносмеситель 58146W на газобаллонном шасси КАМАЗ. В зоне карьерных самосвалов - показывают КАМАЗ-65805 (Атлант 60), КАМАЗ-65807 (Атлант 65) и уникальный шарнирно-сочлененный самосвал КАМАЗ-6561 («Геркулес»), предназначенный для карьерных работ в автономном режиме. Закрытая презентация «Геркулеса» состоялась еще в конце июня, но широкой публике и потенциальным потребителям самосвал демонстрируется впервые. Основное предназначение машины – перевозка насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам. Также она может применяться при разработке карьерных месторождений и шахт, для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии. Для этого на борту предусмотрена система ADAS 5 уровня, обеспечивающая движение в карьере в автономном режиме, без участия водителя. Также самосвал может эксплуатироваться как в режиме дистанционного управления, так и управляться водителем из кабины.