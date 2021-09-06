«Группа ГАЗ» представила фургон «Соболь NN»

«Группа ГАЗ» в рамках международной выставки Comtrans 2021 представила компактный городской фургон «Соболь NN», предназначенный в первую очередь для быстро растущего сегмента служб доставки и интернет-торговли. За счет небольших габаритов (длина машины – 5120 мм; высота фургона, представленного на стенде, – 2430 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко передвигаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

На выставке «Соболь NN» представлен в версии грузопассажирского фургона. В дальнейшем линейка «Соболь NN» будет включать в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, с тремя вариантами высоты кузова, грузовые и грузопассажирские бортовые автомобили и микроавтобусы. Автомобили будут комплектоваться дизельными и бензиновыми двигателями и 6-ступенчатой коробкой передач. Все модификации будут иметь задний мост с односкатной ошиновкой.

Объем багажного отсека грузовых фургонов – от 6,9 до 9,2 куб. м, длина отсека – 2600 мм, высота – от 1435 до 1930 мм). Будучи длиннее самых популярных грузовых фургонов семейства CDV всего на 10-14%, «Соболь NN» выигрывает у них в объеме грузового отсека в 2,1 – 3,4 раза.

На выставке также представлена новая модель автомобиля скорой медицинской помощи с пневмоподвеской и новой конфигурацией салона, обеспечивающей высокий уровень комфорта для пациентов и медицинского персонала. Две другие модели – электромобиль GAZelle e-NN и грузовой фургон «ГАЗель NN» с двигателем VW – демонстрируют расширение линейки силовых агрегатов, доступных для автомобилей нового семейства.

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Фото: «Группа ГАЗ»