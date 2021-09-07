К опытным испытаниям в Москве готов первый водородный электробус

На XVI международной выставке коммерческих автомобилей СOMTRANS-2021, которая проходит сейчас в Москве, КАМАЗ представил свой новый продукт в сегменте пассажирского транспорта, который специалисты тут же назвали революционным. Водоробус КАМАЗ-6290 построен на основе электробусов, которые уже не первый год активно дефилируют по дорогам столицы. Однако с помощью применения новых технологий – водородных – такой «автобус» стал еще более экологичным и способен пройти на одной зарядке почти в 3 раза больше, чем обычный электробус. Для сравнения: запас хода опытного образца водоробуса – 250 км (у электробуса 70 км).

«Наше предложение – расширить модельный ряд электробусов, добавив к ним водородную модель, - рассказал на презентации главный конструктор ПАО «КАМАЗ» Евгений Макаров. – В итоге мы получаем некоторое увеличение запаса хода и соответственно возможность перемещаться не только в пределах города, но и в пригородах… Потребуются еще усилия, чтобы развить инфраструктуру и саму технологию…». Он также напомнил, что водород – один из самых распространенных химических элементов на земле, а в свете грядущих отказов многих стран от ДВС интерес к проекту обеспечен.

Конструкторская документация на опытный образец водоробуса разрабатывалась с учетом технических требований, предъявляемых к электробусам: за основу брался электробус КАМАЗ-6282, который уже поставляется в Москву. Помимо повышения дальности хода, водородному электробусу не нужен дизельный подогреватель для обогрева салона. Тепло вырабатывается благодаря соединению водорода с кислородом.

Мощность батареи по сравнению с обычным электробусом у водородного уже удалось снизить до 60 кВт/час. Вся энергетическая установка вместе с шестью водородными баллонами (водород весом около 24 кг) размещена на крыше – и соответственно безопасна: в открытом пространстве даже при образовавшейся негерметичности водород в силу своей легкости просто испарится. Максимальная скорость движения водоробуса – идентична той, что у электробусов – 80 км/ч, запас хода – 250 км. Общая пассажировместимость – 80 человек, сидячих мест – 33. Как и электробус, новый экотранспорт приспособлен к эксплуатации при температуре окружающей среды от -40° до +40 градусов Цельсия.

Известно, что опытный образец приступит к испытаниям в Москве уже в течение этого года, однако о серийном производстве пока говорить рано: инфраструктуры для нормального функционирования водородного транспорта в стране практически нет. Специалисты КАМАЗа предположили, что при субсидировании и должном внимании к строительству водородных заправок (здесь тоже понадобятся технологические решения) в отдельных городах и на отдельных территориях появление такой серийной техники реально не раньше 2024 – 2025 гг.

Тем не менее, все понимают, что водородный электробус — это очередной шаг в поиске альтернативных источников энергии и развитии современного экологичного пассажирского транспорта. В 2022 году КАМАЗ намерен провести испытания опытного образца водоробуса на улицах Москвы. На данный момент автономная водородная заправочная станция есть в подмосковной Черноголовке. По завершении испытаний и при интересе руководства столицы к созданию инфраструктуры для нового вида общественного транспорта – можно будет организовать сборку водоробусов прямо в Москве – там, где сегодня собираются камазовские электробусы.

Кстати, на этой же выставке КАМАЗ представил еще одно транспортное средство с водородной установкой – грузовой рефрижератор, предназначенный для перевозки скоропортящихся продуктов с запасом хода 500 км (энергетическая установка емкостью 170 кВт*ч, вес батареи – около 45 кг).

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: muet-ufa.ru