Peugeot Partner получил новые версии

Российские дилеры Peugeot начали продажи двух новых версий фургона Peugeot Partner: грузопассажирский Profi St (4 пассажира +1 водитель) и пассажирский Tour (6 пассажиров +1 водитель). Переоборудованием фургонов занимается ульяновская компания «Автодом». Обе версии построены на базе удлиненного кузова (L2, 4628 мм) и будут предлагаться с двумя типами двигателей, которые агрегатируются механической коробкой передач. Стоимость грузопассажирской версии Peugeot Partner Profi St с бензиновым двигателем 1.6 VTi (115 л.с.) составляет 1 млн 589 тыс. рублей, с дизельным мотором 1.6 HDi (90 л.с.) – 1 млн 649 тыс. рублей. Для пассажирского Peugeot Partner Tour цены составляют 1 млн 559 тыс. рублей и 1 млн 619 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба французской марки.
Грузопассажирский Peugeot Partner Profi St позволяет перевозить до 5 человек в салоне (включая водителя), а также груз объемом до 1,1 куб.м. Салон и грузовой отсек обиты формованным АБС пластиком и оснащены светодиодными плафонами освещения, а покрытие пола выполнено из противоскользящего износостойкого материала. В качестве второго ряда сидений установлен трехместный диван с интегрированными подголовниками и отсеком для хранения под сиденьем. Грузовой отсек оснащен такелажными петлями для фиксации грузов при перевозке. Версия Profi St получила остекление кузова безопасными закаленными с шелкографией стеклами, а также термо- и шумоизоляцию из изолона.
Пассажирский Peugeot Partner Tour способен разместить в салоне до 7 человек (включая водителя). Салон обит формованным изностойким пластиком и оснащен удобными сиденьями второго и третьего ряда с трехточечными ремнями безопасности, а также светодиодным плафоном освещения на каждом ряду. Конфигурация сидений подразумевает размещение водителя за рулем автомобиля, трех пассажиров на втором ряду и двух пассажиров на третьем ряду кресел. Правое кресло второго ряда складывается для удобного прохода и выхода задних пассажиров. Покрытие пола в салоне выполнено из противоскользящего износостойкого материала, а по периметру кузова установлены безопасные закаленные стекла с шелкографией. Термо- и шумоизоляция автомобиля выполнены из изолона.
Напомним, в январе 2021 года на российском рынке стартовали продажи фургона Peugeot Partner второго поколения, производство которого налажено на калужском заводе «ПСМА Рус». В базовое оснащение нового Peugeot Partner входят система динамической стабилизации (ESP), система удержания автомобиля при начале движения на склоне (Hill assist), система аварийного оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», передняя подушка безопасности водителя, центральный замок с пультом дистанционного управления, дневные ходовые огни (LED), выключение переднего освещения с задержкой («Follow me home»), а также защита картера двигателя. На автомобиль могут опционально устанавливаться противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. В качестве дополнительных опций комфорта фургон может быть оборудован аудиосистемой Peugeot Connect Sound с поддержкой CD, MP3, BlueTooth, AUX и USB, многофункциональным бортовым компьютером и системой кондиционирования воздуха.
Какие еще модели Peugeot и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».
Фото: Peugeot