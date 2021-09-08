Peugeot Partner получил новые версии

Российские дилеры Peugeot начали продажи двух новых версий фургона Peugeot Partner: грузопассажирский Profi St (4 пассажира +1 водитель) и пассажирский Tour (6 пассажиров +1 водитель). Переоборудованием фургонов занимается ульяновская компания «Автодом». Обе версии построены на базе удлиненного кузова (L2, 4628 мм) и будут предлагаться с двумя типами двигателей, которые агрегатируются механической коробкой передач. Стоимость грузопассажирской версии Peugeot Partner Profi St с бензиновым двигателем 1.6 VTi (115 л.с.) составляет 1 млн 589 тыс. рублей, с дизельным мотором 1.6 HDi (90 л.с.) – 1 млн 649 тыс. рублей. Для пассажирского Peugeot Partner Tour цены составляют 1 млн 559 тыс. рублей и 1 млн 619 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба французской марки.

Грузопассажирский Peugeot Partner Profi St позволяет перевозить до 5 человек в салоне (включая водителя), а также груз объемом до 1,1 куб.м. Салон и грузовой отсек обиты формованным АБС пластиком и оснащены светодиодными плафонами освещения, а покрытие пола выполнено из противоскользящего износостойкого материала. В качестве второго ряда сидений установлен трехместный диван с интегрированными подголовниками и отсеком для хранения под сиденьем. Грузовой отсек оснащен такелажными петлями для фиксации грузов при перевозке. Версия Profi St получила остекление кузова безопасными закаленными с шелкографией стеклами, а также термо- и шумоизоляцию из изолона.