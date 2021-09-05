Land Rover выпустил спецверсию Defender к выходу новой серии «Бондианы»

Подразделение Land Rover Special Vehicle Operations представило новую серию внедорожников Defender V8 Bond, приуроченную к выходу 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», глобальная премьера которого состоится в конце этого месяца. В новой серии «Бондианы» Defender вместе с двумя Range Rover Sport SVR находятся в самом центре событий. В картине также появляются Range Rover Classic и Land Rover Series III, сообщает пресс-служба британского автопроизводителя.

Новая спецверсия, доступная для заказа в кузове 90 и 110, является прообразом Defender из фильма «Не время умирать». В комплектацию автомобиля входит расширенный пакет Black Pack, включающий 22-дюймовые легкосплавные колесные диски Luna Gloss Black, передние тормозные суппорты Xenon Blue и задний бейдж Defender 007.

Интерьер внедорожника особой серии отличают накладки на пороги с подсвечиваемой надписью Defender 007 и уникальная подсветка околодверного пространства в виде цифр 007. Информационно-развлекательная система Pivi Pro, входящая в стандартную комплектацию, начинает работу с показа специально созданного анимационного видеоролика, олицетворяющего долгое сотрудничество Land Rover с известной франшизой о Джеймсе Бонде.

Defender V8 Bond будет выпущен ограниченным тиражом в 300 автомобилей. Каждый внедорожник персонализирован специалистами SV Bespoke в Великобритании и украшен надписью one of 300 и логотипом SV Bespoke, выполненными методом лазерной гравировки.

Эксклюзивные автомобили серии Bond базируются на недавно вышедшем на рынок внедорожнике Defender V8 и оснащаются 5,0-литровым 525-сильным бензиновым двигателем с нагнетателем. Defender V8 в версии 90 разгоняется с места до 100 км/ч всего за 5,2 секунды и развивает максимальную скорость 240 км/ч.

Самый быстрый и динамичный Defender с мощным двигателем V8 получил уникальную подвеску и трансмиссию со специальными параметрами пружин и амортизаторов, а также новый электронно-управляемый активный задний дифференциал.

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Фото: Land Rover