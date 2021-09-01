Volkswagen Caddy PanAmericana стал доступен в России

Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового Caddy PanAmericana, ставшего преемником внедорожного Caddy Alltrack. Эта версия доступна к заказу исключительно на базе короткобазных Caddy Cargo и пассажирского Caddy Life. Стоимость новинки составляет от 2 млн 620 тыс. 800 рублей, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Внешний вид Caddy PanAmericana отличают черные бамперы с декоративными защитами спереди и сзади, молдинги серебристого цвета на крыше и боковых дверях. Кроме того, автомобиль получил светодиодные фары и задние фонари, а также 17-дюймовые глянцевые легкосплавные диски в стандартной комплектации. Полосы с надписью «PanAmericana» появляются в продолжении направляющей раздвижной двери, на задней двери и на решетке радиатора у Caddy и Caddy Cargo. Сзади вместо «Caddy» установлена эмблема «PanAmericana».

Среди особенностей салона пассажирской модификации – новая тканевая обивка сидений Pinestripe, многофункциональное рулевое колесо с кожаной обшивкой и эмблемой PanAmericana, алюминиевые накладки на педали и подставка для левой ноги, обивки дверей со вставками, серебристые накладки на порогах передних дверей, а также передние и задние коврики.

В набор вспомогательных систем Caddy PanAmericana входят ассистент движения в полосе, автопарковщик, ассистент смены полосы движения и система помощи при выезде задним ходом с парковки.

Под капотом Volkswagen Caddy PanAmericana установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Какие еще модели Volkswagen и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили