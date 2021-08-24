Новая версия Range Rover Sport SVR Ultimate появится в России

Подразделение Special Vehicle Operations представило эксклюзивную серию внедорожников Range Rover Sport SVR Ultimate с новым эффектным покрытием кузова, содержащим тонкие стеклянные частицы. Стоимость новинки в России составит от 12 млн 227 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Три варианта отделки экстерьера включают два новых цвета Maya Blue Gloss и Marl Grey Gloss, представленных эксклюзивно для версии SVR Ultimate. В базовом слое этих лакокрасочных покрытий содержатся крошечные светоотражающие частицы белого стекла, придающие поверхности кузова эффектный, насыщенный блеск. Еще один оригинальный цвет кузова – Ligurian Black Satin с более спокойным матовым покрытием. Все три варианта цвета кузова дополняет контрастная крыша Narvik Black.

На капоте и задней двери Range Rover Sport SVR Ultimate расположены черные рифленые надписи Range Rover, которые вместе с боковыми воздухозаборниками получили эксклюзивную контрастную окантовку Fuji White.

Капот из углеродного волокна с вентиляционными отверстиями, 22-дюймовые кованые колесные диски из легкого сплава с пятью сдвоенными спицами и черные тормозные суппорты дополняют детали экстерьера в цвете Narvik Black: контрастную крышу, корпуса наружных боковых зеркал, передние решетки радиатора с окантовками, а также отдельные элементы переднего крыла и задней двери.

Интерьер Range Rover Sport SVR отличают изготовленные на заказ хромированные бейджи, черные анодированные металлические лепестки переключения передач и подсвечиваемые накладки на пороги Ultimate Edition. Среди вариантов интерьеров, в частности, Ebony и Cirrus, включающие легкие сиденья Performance с тиснением SVR, отделанные кожей Windsor и контрастной тканью Suedecloth.

Range Rover Sport SVR – самый быстрый, мощный и динамичный внедорожник в линейке Land Rover. Текущее поколение модели оснащается 5,0-литровым 575-сильным двигателем V8 с нагнетателем, который создает максимальный крутящий момент 700 Нм. Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды и развивает максимальную скорость 283 км/ч.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Land Rover