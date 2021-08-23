За 2 года стоимость Hyundai Creta «в базе» выросла на 25%

Бессменный лидер сегмента SUV в России, кроссовер Hyundai Creta, за последние два года пережил рестайлинг, смену поколений, начало и окончание продаж специальных серий. Как все это сказалось на его стоимости? Это выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Так, с июня 2019-го по август 2021-го, цена на Hyundai Creta в минимальной комплектации выросла на 242 тыс. руб. (+25,3%), в максимальной версии – на 655 тыс. руб. (+49,1%). Если же сравнивать с предыдущим двухлетним периодом, с мая 2017-го по май 2019-го, то тогда рост минимальной и максимальной цен составил 167 тыс. руб. (+21%) и 155 тыс. руб. (+13%) соответственно.

Напомним, что месяц назад, российские дилеры Hyundai начали официальные продажи кроссовера Creta второго поколения в пяти комплектациях по цене от 1 199 тыс. руб. за базовую Prime до 1 900 тыс. руб. за наиболее оснащенную Prestige. Чуть позже к ним добавилась новая спецверсия Smart, стоимость которой составляет 1 990 тыс. руб. и является максимальной для этой модели на сегодняшний день.

Линейка двигателей новой Hyundai Creta включает в себя моторы Gamma 1.6 MPI мощностью 123 или 121 л.с. и Nu 2.0 MPI с отдачей 149 л.с. Трансмиссия – МКП или АКП, привод – передний или полный HTRAC.

Подробный график роста цены на Hyundai Creta, а также пояснения к нему, можно найти здесь.

Примечание: указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Hyundai