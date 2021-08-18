Новый Haval H6 получил купеобразную версию

Компания Haval опубликовала первые официальные изображения купеобразной версии кроссовера Haval H6 нового поколения. Они хоть и выполнены в виде рисунка, но дают отличное представление о дизайне автомобиля.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Haval H6S получил более спортивный внешний вид по сравнению с обычной «шестеркой». Спереди у новинки необычная для Haval решетка радиатора, мощный бампер и воздуховоды в виде перевернутых треугольников. Корму украшают два спойлера, два широких патрубка выхлопной системы и вставка под карбон между фонарями. Сбоку H6S напоминает скорее не купе, а фастбек. Крыша у него ровная – ее нарисовали параллельно подоконной линии. И только за краем задней двери обе плоскости резко сближаются.

Новый Haval H6S построен на платформе Great Wall L.E.M.O.N, которая также легла в основу кроссовера Jolion, представленного на российском рынке в мае этого года. Длина, ширина и высота Haval H6S составляют соответственно 4714, 1940 и 1729 мм. «Простой» H6 на 61 мм длиннее и на 54 мм уже, при этом на 1 мм выше. Совпадают только колесные базы – 2738 мм. Оснащаться машина будет гибридной системой, состоящей из двигателя 1.5T и электромотора. Общая мощность установки составит 154 л.с. Ожидается, что расход топлива при этом не превысит 5 л на 100 км пути. Впрочем, китайские СМИ предполагают, что у новинки будет и чисто бензиновая версия.

Напомним, Haval H6 Coupe продавался в России параллельно с классической «шестеркой» первого поколения. Есть вероятность, что со временем в российской линейке появится H6 третьей генерации. Однако главная проблема этой машины – она грозит вступить в конкуренцию с кроссовером Haval F7. Эти автомобили действительно близки по многим параметрам и похожи внешне. А вот купеобразная версия Haval H6S заметно отличается от F7 и даже от близкого по форм-фактору F7x.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Haval реализовали 19167 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Haval