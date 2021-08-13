Стали известны сроки старта продаж обновленной LADA Niva Bronto

Продажи самой экстремальной модификации обновленной LADA Niva Legend под названием Bronto стартуют на следующей неделе. Об этом сообщает паблик Avtograd News, по данным которого, новинка уже поступила практически во все дилерские центры LADA. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Цены на экстремальный внедорожник АВТОВАЗ также пока не называл. Однако один из дилеров марки не так давно рассекретил стоимость автомобиля в исполнении Prestige – 953,9 тыс. рублей (максимальная комплектация).

Напомним, АВТОВАЗ начал прием заказов на обновленный внедорожник Niva Bronto в конце июля. Модель создана на базе 3-дверной Niva Legend в максимальной комплектации, которая оснащена кондиционером, подогревом сидений и зеркал. Модификация Bronto предлагается в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige.

Комплектация Luxe включает в себя стандартные металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок, диски 15”с шинами МТ. В исполнении Prestige, помимо вышеперечисленного, автомобиль дополнен оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными фарами.

Для обеих модификаций доступно дополнительное сертифицированное оборудование, например установка световой панели на крышу, а также специальная окраска «Камуфляж».

Внутри Niva Bronto получила полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.

Под капотом LADA Niva Bronto установлен 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник продается под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX. В настоящее время стоимость модели составляет от 632,9 тыс. рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: АВТОВАЗ