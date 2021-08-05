Стала известна стоимость обновленной LADA Niva Bronto

Один из официальных дилеров АВТОВАЗа опубликовал фотографии обновленного внедорожника LADA Niva Bronto в своем шоу-руме. Стоимость автомобиля в исполнении Prestige составляет 953,9 тыс. рублей, следует из сообщения в паблике «Лада центр Череповец».

Напомним, АВТОВАЗ начал прием заказов на обновленный внедорожник Niva Bronto в конце июля. Модель создана на базе 3-дверной Niva Legend в максимальной комплектации, которая оснащена кондиционером, подогревом сидений и зеркал. Модификация Bronto предлагается в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige.

Комплектация Luxe включает в себя стандартные металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок, диски 15”с шинами МТ. В исполнении Prestige, помимо вышеперечисленного, автомобиль дополнен оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными фарами.

Для обеих модификаций доступно дополнительное сертифицированное оборудование, например установка световой панели на крышу, а также специальная окраска «Камуфляж».

Внутри Niva Bronto получила полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.