GAC представил флагманский кроссовер GS8 нового поколения

Компания GAC представила флагманский кроссовер Trumpchi GS8 второго поколения, известный в нашей стране под названием GAC GS8. Главным техническим изменением стало использование собственной архитектуры под названием GPMA (GAC Global Platform Modular Architecture), пришедшей на смену итальянскому шасси CPMA разработки Fiat. Габаритная длина автомобиля выросла с 4836 мм до 4980 мм, ширина – с 1910 до 1950 мм, а размер колесной базы увеличится на 120 мм – до 2920 мм. Как и прежде, GAC GS8 уже в базовой комплектации будет доступен с третьим рядом сидений, пишет портал Autonews.ru.

В состав доступного оборудования войдет система полуавтономного управления, соответствующая автопилоту L2+. Это значит, что автомобиль сможет не только самостоятельно ускоряться и замедляться, исходя из данных об окружающей дорожной ситуации, но и автоматически менять полосы движения в случае необходимости.

Базовый двигатель останется прежним: это 2,0-литровая «турбочетверка», развивающая 252 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, у кроссовера будет модификация с гибридной силовой установкой разработки Toyota. Данные о такой версии появится ближе к старту продаж, который намечен на осень нынешнего года. При этом модель первой генерации останется в строю и некоторое время будет продаваться параллельно. Судя по всему, это означает, что на российском рынке смена поколения состоится нескоро.

В настоящее время на российском рынке доступен GAC GS8 первого поколения. Стоимость модели составляет от 2 млн 098 тыс. рублей до 2 млн 718 тыс. рублей, в зависимости от комплектации и типа привода. Под капотом GS8 установлен безальтернативный турбодвигатель мощностью 190 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и интеллектуальным полным приводом, адаптивным к любому дорожному покрытию. Для GS8 доступны шесть режимов вождения – «Песок», «Грязь», «Снег», «Адаптивный», «Спортивный», «Экономичный».

Уже в начальной комплектации кроссовер имеет ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары, зеркала с подогревом и электроприводом, сдвоенные патрубки выхлопной системы и антенну в виде акульего плавника. В базовое оснащение GAC GS8 также входят люк с электроприводом, регулируемый по вылету и углу наклона руль, тканевые сидения с электрорегулировками в 10 направлениях, датчик света, круиз-контроль, полный электропакет, шесть подушек безопасности, мультимедийная система и др.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года. На сегодняшний день в модельный ряд GAC Motor входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и среднеразмерный кроссовер GS5.

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Фото: GAC