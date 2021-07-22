Infiniti объявила цены на новый купе-кроссовер QX55

Компания Infiniti объявила цены на новый премиальный купе-кроссовер QX55, который появится у российских дилеров в середине осени 2021 года. Новинка предлагается в России с безальтернативным 2,0-литровым двигателем VC-Turbo мощностью 249 л.с., сообщает пресс-служба японской марки.

В стартовом исполнении Luxe (от 4 млн 170 тыс. руб.) новый QX55 оснащается полноприводной трансмиссией, бесступенчатым вариатором, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем, люком с электроприводом в крыше, электроприводом пятой двери, мультимедийной системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, а также широким набором средств активной и пассивной безопасности. В том числе 8 подушками безопасности, включая эйр-бэги для защиты коленей водителя и переднего пассажира, системой динамической стабилизации VDC.

Исполнение Essential (от 4 млн 445 тыс. руб.) дополнительно получает обивку сидений из натуральной кожи, память настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида, дистанционный запуск двигателя, трехзонный климат-контроль, систему кругового обзора с навигацией и др.

Помимо этого, комплектация Essential с пакетом ProAssist (4 млн 595 тыс. руб.) включает матричные светодиодные фары с дизайном Cube оснащенные адаптивной системой освещения, проекционный дисплей на лобовом стекле, функцию поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, интеллектуальный круиз-контроль, систему предупреждения о наличии объектов в «слепой» зоне и систему контроля линии разметки.

Топ-исполнение Essential ProActive за 4 млн 695 тыс. рублей дополнительно предлагает прямое адаптивное рулевое управление и системы предотвращения выхода из полосы движения и предотвращения столкновения в слепой зоне.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в дальнейшем ожидается российский дебют абсолютного нового поколения премиального семиместного кроссовера Infiniti QX60, мировая премьера которого состоялась в конце июня.

По итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры Infiniti реализовали 1168 автомобилей, что на 76% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Бестселлером Infiniti на российском рынке в отчетный период стал внедорожник QX80, чьи продажи выросли в 2,2 раза и составили 471 машину. Второе место занял кроссовер QX50, на котором остановили свой выбор 456 покупателей (+33%).

Фото: Infiniti