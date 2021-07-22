В России стартуют продажи нового Toyota Land Cruiser 300 | АВТОСТАТ

В России стартуют продажи нового Toyota Land Cruiser 300

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В России стартуют продажи нового Toyota Land Cruiser 300

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Российские дилеры Toyota сегодня начинают продажи нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser 300. На первом этапе запуска автомобиль доступен в трех комплектациях: Элеганс (от 5 млн 613 тыс. руб.), Комфорт+ (от 6 млн 861 тыс. руб.) и юбилейной версии 70th Anniversary (от 7 млн 665 тыс. руб.), сообщает пресс-служба японской марки.

Toyota Land Cruiser 300 создан по принципам глобальной архитектуры TNGA на новой платформе GA-F, конструкция которой дала возможность понизить центр тяжести автомобиля и улучшить развесовку по осям. Благодаря технологии Laser Tailored Blank несущие части рамы выполнены из цельнометаллических элементов высокопрочной стали, соединенных лазерной сваркой и штампованных с высокой точностью. Общая жесткость кузова и рамы нового автомобиля увеличилась на 20%, а вес снизился на 200 кг. Рулевое управление также подверглось модернизации – в дополнение к привычному гидроусилителю на рулевой колонке появился электрический актуатор.

Внешний вид нового Land Cruiser 300 отличает широкая решетка радиатора в сочетании со светодиодными фарами, выраженными колесными арками и крупными задними фонарями.

В интерьере автомобиля основное внимание обращает на себя новая передняя панель с большим экраном. Она плавно переходит в удобную центральную консоль, на которой логично сгруппированы органы управления самыми важными системами автомобиля. Среди новшеств в салоне стоит также отметить комфортные сиденья с множеством регулировок и новое рулевое колесо. Помимо уже привычного 4-зонного климат-контроля на заднем ряду сидений теперь доступны вентиляция сидений и 2 USB порта для зарядки гаджетов.

На первом этапе запуска в России автомобиль будет доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор развивает мощность 415 л.с. и крутящий момент 650 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Силовая установка работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Оснащение Toyota Land Cruiser 300 включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, а также проекционный дисплей, электропривод рулевой колонки, ионизатор воздуха, систему активного подавления и оптимизации звука двигателя, беспроводную зарядку для смартфона, камеры панорамного обзора c улучшенным качеством изображения, заднюю дверь с электроприводом и бесконтактным датчиком, теплоизолирующие задние стекла и др. Автомобиль получил уникальный комплекс защиты от угона, в который входит запуск двигателя нажатием кнопки с оригинальной системой идентификации по отпечатку пальца. Также система позволяет сохранить все настройки водителя, включая положение сиденья, руля, настройки климат-контроля, зеркал, проекционного дисплея и активирует их сразу после прохождения контроля.

Toyota Land Cruiser 300 оснащается постоянным полным приводом с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивной подвеской AVS и интегрированной системой активного управления VDIM, которая также управляет системой кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS нового поколения.

Модель оснащается системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select с уже привычными режимами, получившей новые режимы Auto и Глубокий снег. Система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Monitor с функцией проекции пространства под днищем автомобиля получила новые 3D виды. Также автомобиль получил обновленную систему поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control. При дорожном просвете в 230 мм угол въезда автомобиля составляет 32 градуса, а угол съезда – 26,5 градусов.

За безопасность водителя и пассажиров в дороге отвечает пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense последнего поколения, который теперь включает систему удержания автомобиля по центру полосы движения (LTA), адаптивный круиз-контроль, работающий во всем диапазоне скоростей до полной остановки и адаптивную систему дальнего света фар (AHS), которая способна определять задние фонари впереди идущего автомобиля или фары встречного и корректировать световой пучок так, чтобы не ослеплять водителей. При маневрировании на узких городских улицах на помощь придут передние и задние датчики с функцией автоматического торможения.

Какие еще обновления и новые модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиценыtoyotatoyota land cruisertoyota land cruiser 300

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Комментарии 1
Ренат Ракитов

Стоить с допами, "которые нельзя снять" будет от 8 миллионов если не больше... За эти деньги можно рэнжа посмотреть, а там извините совсем другой уровень. И ничуть не хуже по надежности чем старый крузак, а вот как по надежности будет новый вопрос.

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