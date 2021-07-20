Porsche объявил цены на обновленный Macan

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Macan, который поступит в продажу в четвертом квартале 2021 года. Цены в России стартуют от 5 млн 390 тыс. рублей на Macan, 6 млн 490 тыс. рублей на Macan S и 7 млн 490 тыс. рублей на Macan GTS, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Самым спортивным вариантом является Macan GTS: его 2,9-литровый двигатель V6 битурбо развивает 440 л.с. – на 60 л.с. больше, чем раньше. На разгон с места до 100 км/ч в комплектации с пакетом Sport Chrono уходит всего 4,3 секунды, максимальная скорость составляет 272 км/ч. Модельный вариант Macan S теперь тоже оснащается битурбированным V6 рабочим объемом 2,9 литра, который развивает мощность 380 л.с. – на 26 л.с. больше, чем раньше. До «сотни» Macan S разгоняется за 4,6 секунды, а максимально до 259 км/ч. Macan оснащается новым 4-цилиндровым рядным двигателем с турбонаддувом мощностью 265 л.с. Этот модельный вариант выполняет стандартный разгон до 100 км/ч за 6,2 секунды, максимальная скорость составляет 232 км/ч. Все двигатели, как обычно, комбинируются с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK) и с системой полного привода Porsche Traction Management (PTM). Система Porsche Active Suspension Management (PASM), которая активно и непрерывно меняет усилие амортизации на каждом отдельном колесе, в моделях S и GTS система PASM входит в базовую комплектацию, для модели Macan она предлагается в качестве опции.

Macan GTS серийно оснащен новой спортивной пневмоподвеской с занижением кузова на 10 мм – на передней оси жесткость по сравнению с предыдущей моделью увеличена на 10%, на задней на 15%. Опциональный пакет GTS Sport дополнительно повышает динамический потенциал благодаря 21-дюймовым колесным дискам GT Design с высокоскоростными шинами, системе Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) и пакету Sport Chrono.

Из внешних отличий Porsche Macan получил по-новому оформленный передний бампер со вставкой в цвете кузова. У нового GTS центральная часть переднего бампера, как и некоторые другие компоненты, выдержана в черном цвете. Задний диффузор теперь выполнен в эффектном, подчеркнуто технологичном дизайне. Здесь, как и в передней части кузова, можно видеть новую 3D-структуру, которая в качестве опции может украшать также и боковые накладки. Светодиодные фары с системой Porsche Dynamic Light System (PDLS) и наружные зеркала SportDesign теперь входят в базовую комплектацию всех моделей. Кроме того, уже с завода автомобиль серийно оснащается увеличенными колесными дисками: для Macan минимальный размер дисков составляет 19 дюймов, для Macan S – 20, а для Macan GTS – 21 дюйм.

Салон обновленного Porsche Macan получил современную центральную консоль: концепция управления с сенсорными поверхностями вместо обычных кнопок привносит в кокпит четкую структуризацию. Центральное место занимает новый укороченный рычаг селектора. Аналоговые часы в верхней части передней панели теперь являются частью базовой комплектации. Различные опции кожаной отделки, а также пакеты отделки салона с контрастными швами цвета Gentian Blue, Papaya или Crayon при желании позволят расставить новые цветные акценты в интерьере. Кроме того, Macan предлагает серийно много онлайн-функций и сервисов, управление которыми осуществляется через 10,9-дюймовый сенсорный дисплей Full-HD системы Porsche Communication Management или же с помощью голосовых команд. Новое многофункциональное рулевое колесо и новое спортивное рулевое колесо GT заимствованы у 911.

Пакет GTS Sport, который доступен только для новой топ-модели, помимо повышенного динамического потенциала и черных акцентов в экстерьере включает в себя также специфические и эксклюзивные компоненты отделки салона: это, в частности, спортивные сиденья с 18-позиционной регулировкой, пакет отделки салона карбоном, обивка из материала Race-Tex с расширенным набором кожаных элементов и различными контрастными швами, а также надписями «GTS» цвета Python Green.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Porsche