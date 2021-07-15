Полноприводный Haval Jolion добрался до дилерских центров

Первые полноприводные кроссоверы Haval Jolion появились в дилерских центрах марки для передачи клиентам. Как сообщает официальный сайт китайской марки, модель представлена в двух «старших» комплектациях – Elite и Premium с 1,5-литровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Стоимость Haval Jolion с полным приводом в версии Elite – от 1 579 000 рублей, в версии Premium – от 1 749 000 рублей.

Двигатель и подвеска

Под капотом нового 5-местного городского кроссовера располагается четырехцилиндровый рядный 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом с отдачей 150 л.с. Он агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Полноприводный Haval Jolion оснащается независимой передней подвеской McPherson, а также задней независимой многорычажной подвеской, которая обеспечивает плавность хода, низкий уровень шума и лучшую управляемость.

Экстерьер

Внешне Haval Jolion в комплектации Elite можно отличить по 18-дюймовым легкосплавным колесным дискам и хромированным молдингам и рейлингам на крыше для транспортировки различных грузов. Кроме того, для безопасной парковки автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки.

Интерьер

В обеих версиях, Elite и Premium, автомобилю полагается «зимний пакет» опций, куда входят подогрев всей поверхности лобового стекла, форсунок омывателей, кожаного руля и задних сидений.

Мультимедийная система моделей поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а также предлагает возможность дистанционного управления некоторыми функциями автомобиля с помощью специального мобильного приложения MY HAVAL. Например, владелец может запустить и выставить время работы двигателя, закрыть окна и двери, заблокировать и открыть центральный замок, настроить кондиционер и обогрев сидений. С помощью приложения можно определить актуальное местоположение автомобиля, расход топлива, давление в шинах и др. Кроме того, полноприводный Haval Jolion оснащен функцией бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя.

В версии Premium в салоне кроссовера имеется 2-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях, автодоводчики стекол 4 дверей, тонировка задних стекол и электроскладывание зеркал заднего вида. На выбор предлагается 3 цвета кожаной отделки: черный, коричневый или серый.

Кроме того, HAVAL Jolion в этой комплектации оснащается мультимедийной системой с большим 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, беспроводной зарядкой, а также 7-дюймовым цветным экраном цифровой панели приборов с возможностью выбора режимов отображения информации.

Ассистенты водителя

Для помощи водителю Haval Jolion в версии Premium оборудован комплексом ADAS, куда входит адаптивный круиз-контроль (ACC), дополненный многочисленными ассистентами: функцией движения на малых скоростях (LSF), ассистентом сохранения и удержания в центре полосы движения (LKAS), системой предупреждения о столкновении спереди (FCW), системой помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), системой предупреждения об опасности при открытии дверей (DOW) и другими.

Ассистент автономной парковки APA позволяет выполнить как параллельную парковку, так и въезд в бокс в полностью автономном режиме. Регулируемый проекционный дисплей HUD (head-up-display), также доступный в версии Premium, позволяет считывать отображаемую информацию с плоскости лобового стекла, не отвлекаясь от дороги.

Напомним, что для нового Haval Jolion предусмотрена и «младшая» комплектация Comfort с турбированным двигателем 1,5 л мощностью 143 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 7-ступенчатым «роботом».

Как ожидают в компании, на продажи нового компактного кроссовера Haval Jolion придется примерно 30% общего объема реализации марки в России. Обо всех особенностях и конкурентных преимуществах новинки можно прочитать в нашем тест-драйве.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».