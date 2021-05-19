В России начались продажи нового кроссовера Haval Jolion | АВТОСТАТ

В России начались продажи нового кроссовера Haval Jolion

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В России начались продажи нового кроссовера Haval Jolion

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Российские дилеры Haval начали продажи нового компактного кроссовера Jolion, производство которого налажено на заводе «Хавейл Мотор Рус» в Тульской области. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 189 тыс. рублей до 1 млн 679 тыс рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новый Haval Jolion в России оснащается безальтернативным четырехцилиндровым рядным 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм при 2000-4400 об/мин. Мотор работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа либо 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Внешний вид Haval Jolion отличают динамичный силуэт, массивная хромированная решетка радиатора и полностью светодиодная оптика. Отличительной чертой новой модели стали вертикальные светодиодные лампы дневных ходовых огней, интегрированные в передний бампер.

Что касается салона, в комплекс оборудования мультимедийной системы входят 12-дюймовый цветной сенсорный дисплей управления, поддерживающий интеграцию платформ Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовая цифровая приборная панель с возможностью персонализации, а также регулируемый проекционный дисплей HUD (“head-up-display”), позволяющий водителю считывать необходимую информацию прямо с плоскости лобового стекла, не отвлекаясь от вождения.

Haval Jolion оснащается функцией бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора 360°, а также датчиками дождя и света, которые автоматически активируют ближний свет или стеклоочистители лобового стекла при изменении погодных или дорожных условий. В набор систем безопасности и помощи водителю входят система ADAS – адаптивный круиз-контроль (ACC), а также ассистент автономной парковки. Кроссовер Haval Jolion разработан в концепции подключенного автомобиля.

Haval Jolion построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой, его длина составляет 4472 мм, размер колесной базы – 2700 мм. Как отмечается, несмотря на то, что новинка относится к сегменту компактных кроссоверов, Jolion отличается просторным салоном в своем классе: например, на втором ряду сидений пространство для ног составляет более 900 мм, а широкие задние двери обеспечивают удобную посадку.

Какие еще модели Haval и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Haval

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкиценыhaval

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