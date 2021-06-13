В Haval рассказали о перспективах нового кроссовера Jolion в России

В компании Haval ожидают, что на продажи нового компактного кроссовера Haval Jolion придется примерно 30% общего объема реализации марки в России. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявил исполнительный директор Haval в России Жером Сего, выразив уверенность, что эта модель даст новый импульс развитию бренда и позволит сделать еще один шаг к главной цели – стать брендом кроссоверов и внедорожников №1 в России.

«Мы рассчитываем, что большой популярностью будет пользоваться Haval Jolion в комплектации Premium, так как именно эта версия предлагает максимальный набор инновационных технологий и повышенных опций комфорта в сочетании с премиальным качеством отделки и богатым оснащением по оптимальной цене – то есть именно то, что российские покупатели особенно ценят», – отметил Жером Сего.

Напомним, продажи нового компактного кроссовера Haval Jolion стартовали в России 18 мая, и до конца месяца было реализовано 115 автомобилей этой модели, согласно данным АЕБ. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 189 тыс. рублей до 1 млн 679 тыс. рублей. Компактный кроссовер оснащается четырехцилиндровым рядным 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 143 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа либо 6-ступенчатой механической коробкой передач в версиях Comfort и Elite. Полноприводный автомобиль оснащается более мощным двигателем (150 л.с.) и доступен в комплектациях Elite и Premium.

Какие еще модели появятся на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval